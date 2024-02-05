Їла одну страву та уникала чоловіків: секрети екснайстарішої жінки у світі, яка дожила до 117 років

Колишня володарка титулу "найстарішої жінки планети" Емма Морано, яка дожила до 117 років, вважала, що секрет її довголіття полягав у тому, щоб уникати чоловіків і в тому, що вона все життя дотримувалася суворої дієти.

Про це пише ladbible.com.

Емма, одна з найстаріших людей, що коли-небудь прикрашали цю планету, була родом з регіону П'ємонт в Італії. Вона народилася 29 листопада 1899 року та була останньою людиною, яка народилася XIX століття.

Попри те, що вона була старшою із восьми братів і сестер, їй вдалося пережити їх усіх. Рекордсменка померла 15 квітня 2017 року.

За своє довге життя вона подолала безліч труднощів, зокрема жорстокий шлюб, смерть єдиної дитини, зміну понад 90 різних італійських урядів та дві світові війни.

Емма Морано / Фото: Getty Images

Колишня робітниця фабрики вважала, що її рішення залишитися самотньою після того, як вона вигнала чоловіка, багато в чому пов'язано з тим, як вона дожила до такого поважного віку.

Емма пояснила, що цей шлюб навряд чи колись був укладений на небесах – оскільки насправді вона була закохана в людину, яка померла під час Першої світової війни, і не була надто зацікавлена у тому, щоб знайти когось ще.

У будь-якому випадку вона не мала права голосу, коли їй пропонувалося вийти заміж.

В інтерв'ю газеті La Stampa 2011 року Морано розповіла, що хлопець, якого вона знала зі свого району, освідчився їй у випадковий день.

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Вона сказала: "Він був звідси, з озера. Я не хотіла виходити за нього заміж, але він змусив мене. Ми жили в одному дворі, і одного разу він послав свою матір покликати мене. Я пішла туди, і він сказав мені: "Якщо це тебе влаштовує, ти можеш вийти за мене заміж, якщо ні, я тебе вб'ю". Мені було 26 років. Я вийшла заміж".

Емма вигнала його 1938 року, через рік після того, як її єдина дитина померла у віці шести місяців. Італійка більше ніколи не виходила заміж, оскільки "не хотіла, щоб над нею хтось домінував".

Емма працювала до 75 років і була "задоволена життям", яке вела, особливо тому, що вона не приймала жодних ліків і у пенсійні роки все ще була досить активною.

Попри деякий хаос, який вибухнув у її житті, вона завжди залишалася послідовною, позитивно думала про майбутнє і ніколи не відхилялася від свого щоденного раціону, який, на її думку, підтримував її у такій хорошій формі.

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Щодня рекордсменка їла яйця, а на вечерю пила традиційний італійський алкогольний напій – граппу.

Вона розповіла, що їла три яйця, серед яких два сирі, щодня протягом понад 90 років. Ця звичка у неї виникла після того, як після Першої світової війни у неї діагностували анемію.

Емма раніше хвалилася: "Я їм три яйця на день і, щоб переварити їх, п'ю граппу, яку готую сама: кладу її до банки з сімома листами шавлії, пучком рутину та виноградом. Потім п'ю її ложкою".

Вона також визнавала, що її генетика могла мати якесь відношення до досягнення 117-річного віку, оскільки її матір дожила до 91 року, а деяким із її сестер виповнилося 100 років.

Напередодні своєї смерті сім років тому Емма скоротила свій раціон до двох яєць на день і декількох печив, але справи у неї йшли добре, оскільки лише за декілька років до смерті вона заручилася допомогою постійної няні.

Її лікар, який пропрацював майже три десятиліття, Карло Бава, розповів AFP, що його пацієнтка рідко їла овочі та фрукти.

"Коли я зустрів її, вона їла три яйця на день, два сирі вранці, потім омлет опівдні і курку на вечерю", - сказав він.

Нагадаємо, зараз найстарішою жінкою планети є Марія Браньяс Морера з Іспанії, якій зараз 116 років. Нещодавно науковці розпочали вивчати довгожительку. Вчені сподіваються, що зразки, які вони взяли у неї, зможуть розкрити секрет довгого життя та допомогти їм розробити нові ліки від захворювань, зокрема раку.

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