Їли акулу та пили кров черепах: як сім'я 38 днів виживала в океані (фото, відео)

Сім'я, яка застрягла в морі на 38 днів після того, як їхній корабель був потоплений косатками в Тихому океані, розповіла, як виживала.

Як повідомляє LAD Bible, 27 січня 1971 року родина Робертсонів вирушила до морської навколосвітньої подорожі, продавши свою сімейну ферму в Стаффордширі, щоб купити човен.

У подорож вирушили фермери Лін та Дугал, їхні 18-річна донька Енн, 16-річний син Дугал та дев'ятирічні сини-близнюки Ніл та Сенді. Дугал старший був досвідченим мореплавцем.

Вони відпливли з Фалмута і провели наступні 18 місяців, перетинаючи Атлантичний океан і зупиняючись у різних портах Карибського моря.

Фото: ladbible.com

Енн вирушила у подорож на Багамах, і замість неї до них приєднався 22-річний студент Робін Вільямс на наступному етапі їхньої подорожі до Нової Зеландії.

Однак 15 червня 1972 року за декілька днів після того, як човен відплив від Галапагоських островів, сталася катастрофа. Коли сім'я прямувала до Маркізських островів, їхнє судно було тричі пошкоджено і затонуло.

Корабель зазнав нападу косаток, і всього за декілька хвилин затонув. Сім'я і студент рятувалися на надувному плоті та склопластиковому човні.

Фото: ladbible.com

На жаль, води їм вистачило лише на 10 днів, а продовольчого пайку — на три дні.

Це виявилося 38-денним випробуванням. Щоб вижити, мандрівники харчувалися рибою, акулами та кров'ю черепах.

Дугал розповів, що дещо вдавалося легко, зокрема, летюча риба та риба дорадо стрибали в їхні човни. Втім, на більшу частину їжі доводилося полювати.

Вони зв'язали пліт і човен разом і почали ловити черепах. Чоловік пояснив, що запропонував своїй сім'ї випити кров черепахи після того, як прочитав про це у романі. Вони також сушили м'ясо черепах і харчувалися ним, покладаючись на свої інстинкти виживання, щоб не їсти нічого надто небезпечного з упійманих ними істот.

"Ми знали, що печінка черепахи отруйна. Ніколи не читали про це, ми просто дивилися на неї і знали, що її не можна їсти, тоді як печінку акули ми могли з'їсти. Ми уклали угоду одне з одним того першого дня, що щоб не трапилося, ми не будемо їсти одне одного і помремо разом", - розповів син моряка.

Фото: ladbible.com

Якоїсь миті родина вбила і з'їла п'ятифутову акулу-мако, і деякі її зуби досі виставлені в Національному морському музеї в Корнуоллі.

На 17-й день надувний пліт затонув, і всім довелося пересісти до човна. День 20-й був днем народження Лін, і сім'я відсвяткувала його м'ясом черепахи і водою. Мандрівники продовжували утримувати свій маленький човен на плаву.

До 37-го дня вони наближалися до прямого морського шляху між Панамою і Гаваями, а це означало, що вони мали більше шансів бути поміченими кораблем, і вони також відчували, що в них достатньо їжі, щоб пережити 15 днів веслування до суші.

Чоловік пригадав, що найжахливішим моментом було, коли вони потрапили в шторм, і блискавка вдарила у воду навколо них.

На щастя, наступного дня їх було виявив та врятував японський рибальський траулер Toka Maru II, який відреагував на сигнал лиха.

Зрештою, 28 липня вони повернулися до Панами, завершивши свої неймовірні пригоди.

Нагадаємо, найстарішу косатку, яка перебувала в неволі 50 років, випустять до океану. Члени сімейної зграї Лоліти ще живі в Саліському морі, зокрема, її 90-річна мама.

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