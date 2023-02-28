Їсть скорпіонів та не плете павутину: що відомо про найбільшого павука у світі

Тарантул є отруйним, але загрози людині не несе.

Найбільший павук у світі за даними National Geographic птахоїд-голіаф Theraphosa blondi. Відомий тарантул може досягати майже півмера у довжину. У Книзі рекордів Гіннеса зазначили, що цього розміру достатньо, щоб покрити обідню тарілку.

Птахоїд-Голіаф отримав своє прізвисько завдяки гравюрі 18 століття, на якій зображено тарантула, який їсть колібрі, повідомляє National Geographic. Насправді ці павуки рідко їдять птахів, а здебільшого віддають перевагу членистоногим. Зокрема, павукоподібним.

На відміну від інших павуків, птахоїди-голіафи не плетуть павутину. Натомість ці тарантули виробляють і використовують шовк, щоб вистилати нори, у яких вони живуть.

Птахоїди-голіафи отруйні, але недостатньо для того, щоб бути токсичними для людей. Якщо б людину вкусив цей тарантул, то укус був би схожий на укус оси.

10 найбільших павуків за розмахом ніг

Величезний павук-мисливець (розмах ніг 12 дюймів)

Птахоїд-голіаф (розмах ніг 11 дюймів)

Бразильський лососевий птахоїд (розмах ніг 10 дюймів)

Бразильський гігантський червоно-коричневий тарантул (розмах ніг 10 дюймів)

Тарантул розміром з обличчя (розмах ніг 8 дюймів)

Павук-бабуїн Геркулес (розмах ніг 7,9 дюйма)

Колумбійський гігантський красноногий тарантул (розмах ніг 7 дюймів)

Верблюжий павук (розмах ніг 6 дюймів)

Бразильський мандрівний павук (розмах ніг 5,9 дюйма)

Cerbalus aravaensis (розмах ніг 5,5 дюйма)

Також читайте в матеріалі ТСН.ua про те, що езотерики думають про колір тюльпанів і які квіти краще не дарувати близьким людям.