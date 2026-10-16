Її хотіла кожна дитина у 90-х: легендарна іграшка знову переживає бум популярності

Тамагочі повертається — чому культова іграшка 90-х знову популярна / © Associated Press

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Майже через 30 років після своєї появи тамагочі знову опинився на піку популярності. Культова японська іграшка, в якій потрібно доглядати за віртуальним улюбленцем, переживає вже четверту хвилю інтересу.

Про це пише The Asahi Shimbun.

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Тамагочі вперше з’явився 23 листопада 1996 року і швидко перетворився на справжній феномен у Японії. Невеликий пристрій із РК-екраном пропонував гравцям виростити цифрового улюбленця: його потрібно було годувати, лікувати, прибирати за ним і стежити за іншими його потребами. Від догляду залежали зовнішність і характер персонажа, а без належної уваги він міг захворіти та померти.

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За три десятиліття тамагочі вийшов далеко за межі Японії. Іграшку продавали в понад 50 країнах і регіонах світу, а загальний обсяг постачань перевищив 100 млн одиниць.

Тепер франшиза переживає нове відродження на тлі популярності речей і культури японської епохи Хейсей, що тривала від 1989-го до 2019 року. Інтерес до тамагочі виявляють не лише діти: перше покоління його шанувальників уже виросло і тепер знайомить із грою власних дітей.

На тлі нового буму 11 липня вийшла модель Tamagotchi Paradise. Загалом за майже 30-річну історію франшизи було випущено 38 моделей.

Виробник постійно адаптував гру до змін у повсякденному житті. Так, 2004 року тамагочі отримав інфрачервоний зв’язок для обміну даними, а модель Tamagotchi Plus Color 2008-го вперше оснастили кольоровим РК-екраном.

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У новіших версіях з’явилися і функції, покликані спростити догляд за віртуальним улюбленцем. Наприклад, за внутрішньоігрову валюту можна найняти «няню», доки власник зайнятий. В інших моделях персонажів можна було відправляти до школи, дитячого садка чи навіть курортного готелю. А під час пандемії Covid-19 розробники додали можливість замовляти для них доставлення їжі.

Водночас основний принцип тамагочі за десятиліття практично не змінився: віртуальний вихованець потребує постійної уваги і може захворіти чи померти, якщо про нього не піклуватися.

Нагадаємо, раніше експерти закликали батьків відмовитися від використання гідрогелевих кульок, якими часто граються маленькі діти, попередивши про ризик тяжких травм і навіть смертельних випадків.

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