Вбивала чоловіків заради спадщини — історія Чорної вдови з Японії

Реклама

У Японії серійна вбивця Чісако Какехі, відома на прізвисько «Чорна вдова», роками отруювала своїх літніх партнерів заради спадщини та страхових виплат. За десять років жінка отримала близько одного мільярда єн (приблизно 9 млн доларів на той час). Її засудили до смертної кари, однак вона померла за ґратами, так і не дочекавшись страти.

ТСН.ua зібрав подробиці історії японської серійної вбивці, яка перетворила романтичні стосунки на спосіб збагачення.

Реклама

Як діяла «Чорна вдова»

Як пише CBS News, Какехі заводила стосунки переважно з літніми або хворими чоловіками. З деякими з них вона знайомилася через шлюбні агентства. За даними ЗМІ, жінка висувала дві вимоги до потенційних обранців: вони мали бути заможними та бездітними.

Реклама

Японка входила в довіру до партнерів, а згодом отруювала їх ціанідом. Після смерті чоловіків вона отримувала спадщину та страхові виплати.

За десять років Какехі накопичила близько одного мільярда єн. Однак більшу частину цих грошей вона згодом втратила через невдалі фінансові операції.

Як викрили серійну вбивцю

Тривалий час правоохоронці не пов’язували смерті чоловіків із Какехі. Поліція вважала, що її партнери помирали через хвороби, тому розтин тіл більшості з них не проводили.

Як повідомляє Hürriyet Daily News з посиланням на Associated Press, переломним моментом стала смерть 75-річного Ісао Какехі у грудні 2013 року. Чоловік помер лише за місяць після весілля. Під час розтину в його крові виявили сліди ціаніду.

Реклама

2014 року жінку заарештували. Правоохоронці взялися розслідувати обставини смерті її попередніх обранців. Під час розслідування також виявили ціанід, який японка намагалася викинути.

За даними The Independent, загалом шестеро чоловіків померли, перебуваючи у стосунках із Какехі. Однак їй висунули звинувачення лише у трьох вбивствах та одному замаху на вбивство.

Смертний вирок та спроби уникнути страти

У листопаді 2017 року окружний суд Кіото визнав 70-річну Какехі винною та засудив її до смертної кари через повішення.

Адвокати жінки намагалися оскаржити вирок, посилаючись на недостатність доказів та деменцію підзахисної. Втім, суд встановив, що на момент скоєння злочинів японка усвідомлювала свої дії, а вбивства були заздалегідь сплановані заради отримання спадщини.

Реклама

2021 року Верховний суд Японії відхилив апеляцію Какехі та залишив смертний вирок чинним, пише The Independent.

«Чорна вдова» померла, не дочекавшись страти

Як повідомляє CBS News з посиланням на AFP, 78-річну Какехі знайшли лежачою в камері слідчого ізолятора в Осаці. Жінку доправили до лікарні, де констатували її смерть.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в США Робін Лі Роу понад три десятиліття перебуває за ґратами за вбивство чоловіка та двох малолітніх дітей. Американка підпалила будинок, щоб отримати сотні тисяч доларів страхових виплат.

Новини партнерів

Новини партнерів