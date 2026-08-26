Її вкусила отруйна змія, а екстрена служба поклала слухавку: як врятувалася туристка

Отруйна змія вкусила туристку в Албанії: що сталося

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Австралійську туристку Емі Леконс вкусила отруйна змія під час пробіжки гірською стежкою в Албанії. Самостійно викликати допомогу їй не вдалося, тому до порятунку долучився її батько-лікар.

Про це повідомило видання Mirror.

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Інцидент стався 21 червня неподалік Вальбони, куди жінка приїхала лише за три дні до цього. Під час 90-хвилинної пробіжки Леконс спускалася стежкою, коли за поворотом її раптово вкусила змія. За словами туристки, вона відчула гострий біль у ділянці лівого ахіллового сухожилля й одразу зрозуміла, що сталося.

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Жінка встигла зняти змію на відео, щоб її можна було ідентифікувати. Як з’ясувалося, це була європейська гадюка. Леконс зізналася, що зазвичай брала на пробіжки невелику аптечку, однак саме того дня залишила її вдома.

Після укусу туристка зателефонувала до місцевої екстреної служби. За її словами, розмова тривала менш ніж хвилину: оператор не розумів англійської та поклав слухавку.

Опинившись сама на віддаленій стежці, Леконс через WhatsApp зв’язалася зі своїм батьком Робертом, який працює лікарем в Австралії. Він пояснив доньці, як знизити частоту серцевих скорочень, та попросив передати точне місцезнаходження. Після цього чоловік почав шукати спосіб викликати допомогу вже з Австралії.

Зрештою до місця, де перебувала туристка, направили швидку. Через віддаленість стежки медикам знадобилося близько години, щоб до неї дістатися, а ще приблизно година пішла на дорогу до лікарні в Байрам-Цуррі.

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У медзакладі Леконс провела два дні. Після пережитого вона подякувала працівникам швидкої та медсестрам за допомогу і зазначила, що попри мовний бар’єр отримала дуже тепле ставлення. Туристка також визнала, що була недостатньо підготовлена до походу у віддаленій місцевості.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пара американських мандрівників ледь не заплатила 250 євро штрафу за звичайну ранкову пробіжку у Венеції. Чоловік вирішив тренуватися без футболки, чим порушив суворі правила дрес-коду італійського міста.

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