Їжака розфарбували в кольори футбольного клубу: тварина опинилася за крок від смерті

Пофарбований їжак. Фото: Prickly Pigs Hedgehog Rescue

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У Великій Британії волонтери рятують їжака, якого невідомі повністю вкрили синьою та жовтою фарбою. Через це тварина не могла згортатися в клубок, мала серйозні проблеми з диханням і могла загинути від голоду або стати легкою здобиччю для хижаків.

Про це повідомило видання Mirror.

Дорослу самку виявила жителька району Йідон поблизу Лідса в графстві Західний Йоркшир. Рятувальники припускають, що їжака навмисно розфарбували в кольори футбольного клубу «Лідс Юнайтед» або ж намагалися надати йому схожості з персонажем Соніком.

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Тварину доправили до центру порятунку, де фахівці встановили, що масляна фарба склеїла її голки. Через це їжак втратив можливість згортатися в клубок — свій головний спосіб захисту. До того ж токсичні випари фарби негативно вплинули на його дихання.

Керівниця центру Даян Кук розповіла, що працівникам довелося очищати від фарби кожну голку окремо. Під час лікування тварині також призначили знеболювальні препарати.

За її словами, сумнівів у навмисності таких дій немає. Вона пояснила, що їжак не міг випадково забруднитися, адже фарба вкривала майже все його тіло, окрім морди, живота та лап.

«Це абсолютно огидна поведінка», — наголосила Даян Кук.

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Пофарбований їжак. Фото: Prickly Pigs Hedgehog Rescue

Вона зазначила, що через склеєні голки їжак практично не міг захищатися від хижаків. У такому стані він міг швидко стати їхньою здобиччю або повільно загинути від виснаження та нестачі їжі.

За словами керівниці центру, шар фарби був настільки товстим і твердим, що повністю скріпив голки між собою. На її думку, це могла бути емульсійна фарба, яку використовують під час ремонту, або навіть матеріал для нанесення дорожньої розмітки.

Рятувальники також побоювалися, що тварина могла злизувати фарбу з тіла, а це створювало додаткову загрозу отруєння, окрім уже наявних проблем із диханням.

Після завершення лікування їжаку планують встановити мікрочип і повернути його до саду, де його знайшли.

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У центрі нагадали, що популяція їжаків у Великій Британії продовжує скорочуватися. Згідно з останнім звітом, від початку століття чисельність цих тварин у містах зменшилася приблизно на 30%, а в сільській місцевості — майже на 50%.

Тим часом поліція Західного Йоркширу розпочала розслідування. Правоохоронці заявили, що невідомий облив їжака синьою фарбою, чим завдав йому непотрібних страждань. Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про цей випадок, закликали звернутися до поліції.

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