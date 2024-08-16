YouTube-блогера кинули за ґрати через павича: що він накоїв (фото)

Зараз він перебуває під 14-денним арештом.

В Індії заарештували та ув'язнили YouTube-блогера після того, як він приготував і з'їв павича – національного птаха, що перебуває під охороною.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інфлюєнсер Кодам Пранай Кумар розмістив на своєму YouTube-каналі відео, на якому він їсть каррі, яке було зроблено з м'яса цього птаха.

Зразки страви були вилучені в рамках розслідування і відправлені до судово-медичної лабораторії, щоб точно визначити, що це було за м'ясо.

Пранай Кумар був затриманий після того, як поліція заявила, що "інші відео в його мобільному телефоні підтвердили", що каррі містить павича. Ютубер, який має 277 000 підписників на своєму каналі, заперечив ці звинувачення і наполягає на тому, що страва насправді була приготована з курки.

Акхіл Махаджан, начальник поліції південного штату Телангана, звідки родом Пранай Кумар, сказав: "Зараз він перебуває у в'язниці під 14-денним арештом відповідно до Закону про захист дикої природи, і тепер суд вирішуватиме, чи залишиться він у в'язниці, чи вийде під заставу".

Кодам Кумар / Фото: скриншот з відео

Відео, яке зараз видалено з каналу Кумара, називалося "Традиційний рецепт каррі з павичів" і, як видається, демонструвало покроковий рецепт приготування страви.

Однак відео спричинило негативну реакцію в соціальних мережах, де Праная звинуватили в неповазі до національного символу Індії та заохоченні до незаконного споживання диких тварин.

Зоозахисники також стверджують, що Пранай Кумар часто публікував подібні відео на своєму каналі YouTube.

Наразі поліція з'ясовує, як ютуберу вдалося використати павича для приготування каррі.

Павичі мають особливе символічне значення в Індії і охороняються суворими законами про дику природу. Колись ці птахи мали величезну популяцію в деяких частинах північної Індії, але швидка урбанізація різко скоротила їхню чисельність у дикій природі. Зараз вони перебувають під захистом суворих законів про дику природу, які передбачають суворі покарання і штрафи для тих, хто полює на них або завдає їм шкоди.

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