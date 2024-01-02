Ютубер дізнався, як довго він зможе прожити без сну: скільки годин він витримав та що робив (відео)

Думка про те, як довго можна не спати, мабуть, у якийсь момент спадала кожному на думку. Що ж, відповідь прийшла від впливової людини в галузі здоров'я та фітнесу Джо Фазера, який взяв на себе завдання спробувати цей виклик заради задоволення від перегляду своїх 1,47 мільйона підписників YouTube.

І результати є досить показовими, пише ladbible.com.

Відомо, що сон важливий для хорошого здоров'я, як дієта та фізичні вправи. Хороший нічний відпочинок не лише може покращити роботу мозку, настрій та здоров'я, але також може значно знизити ризик серйозних проблем зі здоров'ям, таких як діабет та хвороби серця. На думку експертів, нестача сну може вплинути на загальний стан здоров'я у довгостроковій перспективі.

Однак 21-річний хлопець вирішив викинути все це з вікна у своєму експерименті, який він назвав: "Я намагався дізнатися, як довго я зможу обходитися без сну".

Джо почав із застереження своїм глядачам: "Це безперечно виклик, який я б вам не рекомендував".

Перші 18 години здавалися ютуберу "відносно нормальними", проте до 22 години Джо сказав: "Я починаю втомлюватися". Через 24 години Джо вперше прийняв кофеїн. Кава явно дала йому необхідний кайф, оскільки впливова людина сказала на камеру після першого ковтка: "Знаєте що, хлопчики? До біса, ми збираємося зруйнувати цей виклик!".

Через 29 годин без сну він знову був зовсім "виснажений" і вирішив зняти втому за допомогою крижаного душу, щоб дати організму невелике перезавантаження.

Джо Фазер / Фото: скриншот з відео

"Хоч би як це було страшенно жахливо, це спрацювало! Я почуваюся бадьорішим", — зазначив Джо.

Із цим "новим припливом енергії" ютубер вирішив піти до спортзалу та "влаштувати тренування" через 30 годин, заявивши: "Без перебільшення, на цьому етапі випробування я зовсім не відчував утоми". До 33 години Джо сказав, що почувається "нормально".

Пояснюючи стадії втоми, які він пройшов, він продовжив: "Початок був добрим, потім дуже втомився, і тепер почуваюся нормально". Потім він заглянув у місто, щоб перекусити, а потім до клубу, сподіваючись, що це його розбудить. "Мені ніколи так сильно не хотілося покинути це місце", - зізнався Джо.

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До 36 години він випив другу каву, але через декілька годин нарешті "вирубався".

"Я намагався протриматися так довго, як міг фізично, але був один момент, коли я просто на секунду відкинув голову назад, і, гадаю, ви розумієте, що сталося. Я щойно знепритомнів".

Загалом Джо протримався 42 години 22 хвилини.

Нагадаємо, чоловік втратив дружину, дім і роботу після "найгіршої помилки у своєму житті" під час вечірки. Йому вдалося повернутися до нормального життя.

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