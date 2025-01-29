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Ютубер отримав незвичне покарання за незаконне утримання левеняти

Ютубер отримав незвичне покарання за незаконне утримання левеняти

Ютубер отримав незвичне покарання за незаконне утримання левеняти / Фото: The Daily Star

На судовому засіданні Долла намагався довести, що він залишається законним власником левеняти, однак суд визнав, що тварина опинилася у володінні Батта незаконно.

Популярний пакистанський ютубер Раджаб Батт отримав незвичайне покарання за незаконне володіння левеням – він зобов’язаний створити 12 відео про захист тварин.

Про це повідомляє Daily Star. 

У грудні 2023 року Батт отримав левеня в клітці як подарунок на власному весіллі. Дарувальником був інший блогер Умар Долла, який веде канал Lion Hub. Відео з тваринкою Батт опублікував на своєму YouTube-каналі, де має понад 5,6 мільйона підписників, що й привернуло увагу місцевих правоохоронців.

На судовому засіданні Долла намагався довести, що він залишається законним власником левеняти, однак суд визнав, що тварина опинилася у володінні Батта незаконно.

У результаті блогеру призначили громадські роботи – він повинен щомісяця протягом року створювати п’ятихвилинні освітні ролики про збереження дикої природи та належний догляд за тваринами. Допомагати йому у створенні контенту має адміністрація Лахорського сафарі-зоопарку, куди й перевезли врятованого левеня, яке отримало ім’я Бхатті.

У своєму коментарі Раджаб Батт визнав помилку та висловив жаль щодо отримання левеняти.

"Як інфлюенсер, я повинен створювати позитивний контент. Я не мав права утримувати дику тварину, і цим показав неправильний приклад", – зазначив блогер.

Також він пообіцяв через свої платформи "поширювати позитивне послання про права диких тварин".

Тарік Джанджуа, директор Лахорського сафарі-зоопарку, підкреслив, що леви не підходять для домашнього утримання.

"Тримати їх як домашніх тварин – це жорстоко і становить серйозну загрозу для людей", – наголосив він.

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