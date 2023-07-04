Юзери шоковані відео, що роблять з використаним готельним милом: "Возитиму своє"

Користувачі TikTok не дуже зраділи, дізнавшись, що відбувається з наполовину використаним готельним милом.

Відео, опубліковане журналом Science Insider, нещодавно відкрило завісу про одну з фабрик з переробки мила Clean the World, яка розбирає старі мила, дезінфікує їх і перетворює на нові.

"Кожного тижня готелі викидають мільйони шматків використаного мила. Але воно не повинно йти у відро для сміття. Використане мило надходить із тисяч готелів у всьому світі, що становить близько 1,4 мільйона номерів", - йдеться у ролику.

Процес починається, коли використані шматки поміщають до машини, звану рафінером, яка подрібнює їх та очищає від бруду та волосся, що залишилося на верхніх шарах.

Потім рафінер виштовхує рівні нитки, схожі на локшину, які потім нагрівають і змішують із водою. Їх також відбілюють протягом семи-восьми хвилин, щоб убити бактерії.

Продезінфікована партія потім відправляється на інший рафінер, перш ніж з неї формуються окремі шматки мила як нові.

Ролик зібрав майже 23 млн переглядів та 14 тисяч повідомлень. У коментарях спантеличені юзери заявили, що більше не користуватимуться готельним милом.

Ааа, я возитиму своє мило

Думка про те, що чиєсь волосся з паху туди потрапило, просто мене дратує

Набагато простіше відмовитися від використання твердого мила в готелях і просто використовувати рідке в герметичних дозаторах, прикріплених до стіни

Тим часом інші назвали перероблений процес "приголомшливим", "геніальним" і "справді розумним".

Нагадаємо, на Київщині чоловік збудував собі приватне бомбосховище, куди пускає і сусідів. Який має вигляд споруда.

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