Юзери сміялися в істериці, як мама зняла на камеру освідчення свого сина – відео

Романтичний момент склався не зовсім так, як його собі уявляв майбутній наречений.

Освідчення – один із тих чарівних моментів, який більшості людей вдається пережити лише один раз, але для одного чоловіка воно виявилося не зовсім таким, як він собі уявляв.

Попри те, що він планував ідеальне освідчення, технічна помилка його мами призвела до того, що воно не було зняте на камеру. Під час запису вона випадково повернула камеру на себе.

Кліпом поділилася в TikTok її невістка Дженніфер.

"Pov: твій хлопець дає мамі телефон, щоб записати освідчення", - підписала вона кумедне відео.

У ролику видно, як пара бере участь у вірусному тренді TikTok, де користувачі дають одне одному руку, перш ніж позувати під пісню. Але замість того, щоб позувати, партнер Дженніфер опустився на одне коліно перед мальовничим фонтаном на площі Святого Петра в Італії.

Потім камера зненацька перемкнулася і показала маму майбутнього нареченого. Прикра помилка сталася саме в той момент, коли її син став на одне коліно, тому подію не вдалося зняти на відео. Натомість у кадрі показано, як спантеличена мама намагається перемкнути на задню камеру.

Мама зіпсувала відео освідчення сина / Фото: скриншот з відео

Після того, як це було опубліковано у соціальних мережах, люди сміялися в істериці.

Ця паніка на її обличчі

Ковток наприкінці, коли вона зрозуміла

Але не всі були такими поблажливими: деякі люди казали, що були б роздратовані, якби було втрачено момент, який буває раз у житті.

Я б розлютився

Я знаю, що вона невинна, але це мене так розлютило, лол

У неї була одна робота

Дженніфер все прояснила і запевнила людей, що жодних образ немає. На щастя, мама нареченого була не єдиною людиною, яка записувала освідчення, тому натомість у пари було ще одне відео, яким вони могли б дорожити.

"Його батько все це записував!" - пояснила Дженніфер в іншому ролику.

Нагадаємо, жінка поділилася секс-відео сина та невістки із сусідами. Вона встановила приховану камеру у їхній спальні.

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