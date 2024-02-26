Юзери здригнулися, дізнавшись, чому на фото у людей червоні зіниці

Групова фотографія в темряві може бути зіпсована через те, що на світлині в усіх будуть червоні очі через спалах. Але цьому є дуже конкретне пояснення.

Причина червоних зіниць була розкрита у відео TikTok Ніколаса Гранта, який розмістив у своєму акаунті кліп, який пояснює цікаву наукову причину цього явища.

Він сказав: "Ви, напевно, чули, що ефект червоних очей на фотографіях виникає через відбиття спалаху назад у камеру, але виявляється, що насправді відбувається трохи цікавіше. Якщо ви перебуваєте у темній кімнаті, ваша зіниця дуже широко відкривається, пропускаючи світло, і саме в цій ситуації вам слід використовувати спалах. Зазвичай, якщо ваше око бачить яскраве світло, воно закривається. Але спалах надто швидкий, щоб зіниця могла відреагувати. Розширена зіниця спричиняє появу червоних очей. Ось чому деякі камери використовують подвійний спалах – один, щоб закрити зіницю, і інший, щоб зробити знімок".

Також Ніколас відповів на найважливіше запитання: чому ж зіниці червоні. Червоний відтінок спричинений кровоносними судинами в очах. Він додав: "Виявляється, колір, який ви бачите, насправді є спалахом, що висвітлює внутрішню частину ваших очей, і він набуває червоного вигляду через кровоносні судини у ваших очах".

Але за даними Американської академії офтальмології, бачити червоний колір, коли ви робите знімок зі спалахом, насправді добре, тому що це означає, що ваші очі здорові.

"Червоний рефлекс виникає, коли спалах фотоапарата висвітлює багату кров'ю сітківку. Якщо очі дивляться прямо в об'єктив камери і колір рефлексу в обох очах червоний, це зазвичай хороша ознака того, що сітківка обох очей є вільною і здоровою".

Однак навіть знаючи, що це хороший знак, деякі коментатори відео все одно були нажахані:

Так це буквально ми бачимо внутрішню частину наших очей?!

Це трохи моторошно, не брешу

Це страшенно страшно!

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