З 10 центів до 15 мільйонів: комікс, що започаткував еру супергероїв, продали за рекордну суму

Легендарний Action Comics No. 1, який відкрив світові Супермена, став найдорожчим коміксом у світі.

Софія Бригадир
Комікс «Action Comics No. 1». Фото: Wikipedia/Gary Dunaier

Рідкісне видання Action Comics No. 1, з якого почалася історія Супермена, і яке раніше викрали з будинку актора Ніколаса Кейджа, продали за 15 мільйонів доларів у межах приватної угоди. Це новий абсолютний рекорд на ринку коміксів.

Про це повідомило видання AP.

Угоду оголосили наприкінці тижня. Сума перевищила попередній максимум — 9,12 мільйона доларів, за які у листопаді минулого року продали примірник Superman No. 1. Посередником у продажу виступила мангеттенська компанія Metropolis Collectibles/Comic Connect. У ній уточнили, що і продавець, і покупець вирішили не розкривати імена.

Оригінальне видання, що коштувало 10 центів під час виходу у 1938 році, містило кілька історій про маловідомих персонажів. Та саме в ньому вперше з’явилася історія походження Супермена: від загибелі його рідної планети до рішення стати захисником людства. Саме ця публікація фактично започаткувала жанр супергероїв. За словами президента Metropolis Collectibles/Comic Connect Вінсента Сурзоло, нині відомо лише близько сотні збережених примірників.

Комікс має й свою драматичну історію. У 2000 році його викрали з дому Кейджа в Лос-Анджелесі. Лише через 11 років його випадково знайшла людина, яка купила вміст старої комірки для зберігання речей у Каліфорнії. Видання повернули актору, який придбав його ще у 1996 році за 150 тисяч доларів. Уже за пів року після повернення Кейдж знову виставив комікс на продаж — тоді він пішов з аукціону за 2,2 мільйона доларів.

Генеральний директор Metropolis Collectibles/Comic Connect Стівен Фішлер зазначив, що саме багаторічна відсутність примірника суттєво підвищила його вартість. Він порівняв історію із викраденням «Мони Лізи» з Лувру у 1911 році, коли повернення картини зробило її світовим символом культури.

