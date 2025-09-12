ТСН у соціальних мережах

З чого роблять крабові палочки: шукємо морепродукти

З’ясовуємо, чи є в крабових паличках краби

Крабові палочки: з чого їх роблять

Крабові палички — один із найбільш популярних напівфабрикатів на українському ринку. Їх можна знайти майже в кожному супермаркеті, вони входять до складу салатів, закусок та навіть суші-ролів. Однак попри назву, цей продукт у більшості випадків не має нічого спільного зі справжнім крабовим м’ясом.

Що таке крабові палички

У міжнародній харчовій промисловості цей продукт називають imitation crab або surimi sticks. Це імітація м’яса краба, створена на основі рибної пасти. Технологія походить із Японії, де ще з давніх часів виготовляли surimi — пасту з подрібненої білої риби. У 1970-х роках японські виробники вирішили надати їй вигляду та смаку крабового м’яса, і так з’явилися сучасні крабові палички, які швидко завоювали популярність у світі, зокрема й в Україні.

Основний інгредієнт крабових палочок— рибна паста surimi

Базою для крабових паличок є surimi — подрібнене філе білої риби, найчастіше минтая, хека, тріски або мерлузи. Тобто, риба в крабових палочках присутня, а от краби — ні.

Рибу очищують від кісток, шкіри та жирів, після чого багаторазово промивають у воді, щоб отримати майже безбарвну й без запаху білкову масу. Саме вона забезпечує потрібну структуру та є головним джерелом білка.

Який склад крабових палочок

Окрім риби, у виробництві використовують низку інших компонентів, які формують смак, вигляд і текстуру:

  • вода — для пластичності та легшого формування маси;

  • крохмаль (картопляний, кукурудзяний або пшеничний) — щоб надати густини й стабільності;

  • яєчний білок або соєвий білок — як зв’язувальний елемент;

  • сіль та підсолоджувачі — для смаку та збереження продукту;

  • рослинні олії — щоб палички не були сухими;

  • барвники та ароматизатори — саме вони створюють характерний червоно-помаранчевий край і морський аромат, що асоціюється з крабом;

  • стабілізатори й консерванти — для довшого терміну зберігання та стійкості до заморожування.

У деяких рецептурах можуть додавати невелику кількість екстракту чи бульйону з крабових панцирів, але в більшості продуктів на полицях українських супермаркетів справжнього краба немає.

Як виготовляють крабові палочки

Після приготування рибної пасти та додавання допоміжних інгредієнтів масу ретельно перемішують, формують у довгі пласти та надають їм вигляду волокон крабового м’яса. Потім продукт фарбують зовні у червоний колір і нарізають на порції — звичні нам «паличками». Завершальний етап — термічна обробка (пастеризація або пропарювання), що робить виріб готовим до споживання.

Як виготовляють крабові палочки

Попри подібний вигляд і смак, харчова цінність крабових паличок суттєво відрізняється від натурального крабового м’яса. Виріб містить менше білка і корисних мікроелементів, але більше крохмалю, вуглеводів та солі. Саме тому дієтологи відносять його до категорії високооброблених продуктів.

Водночас крабові палички мають і переваги: вони дешевші, доступніші, зручні у використанні та можуть зберігатися довше, ніж свіже крабове м’ясо.

На що звертати увагу

В Україні склад крабових паличок регулюється технічними умовами та вимогами до маркування. На упаковці має бути вказаний перелік інгредієнтів, а також відмітка «імітація крабового м’яса» чи «з рибної сировини». Якщо у складі є алергени — риба, яйця, соя чи пшениця — виробник зобов’язаний попередити про це на етикетці.

Споживачам варто уважно читати склад: якщо продукт виготовлений з якісного сурімі й не містить надлишку штучних добавок, він може бути цілком безпечним. Однак вживати крабові палички у великих кількостях дієтологи не радять, оскільки це не повноцінна альтернатива рибі чи морепродуктам.

Назва «крабові палички» є радше маркетинговою. Насправді це рибний продукт, що імітує вигляд і смак крабового м’яса. Основою є паста з білої риби — сурімі, до якої додають крохмаль, білки, сіль, барвники й ароматизатори. Хоча такі вироби не можуть замінити справжніх морепродуктів, вони залишаються популярними серед українських споживачів завдяки доступній ціні та універсальності у приготуванні.

