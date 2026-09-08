З чого роблять паприку: що насправді входить до складу популярної приправи

З чого роблять паприку / © pexels.com

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Та попри популярність цієї спеції, далеко не всі замислювалися, з чого роблять паприку. Відповідь насправді дуже проста.

З чого роблять паприку

Яскраво-червоний порошок, який ми звикли купувати в пакетиках або баночках зі спеціями, виготовляють із висушеного та подрібненого червоного перцю. Тобто паприка — це не суміш кількох спецій і не окрема загадкова рослина, а звичайний перець, який проходить спеціальну обробку.

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Для виробництва паприки використовують сорти перцю роду Capsicum, переважно Capsicum annuum. Стиглі плоди збирають, висушують, а потім перемелюють до стану дрібного порошку.

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Саме сорт перцю та спосіб його обробки значною мірою визначають, якою вийде готова приправа — ніжною і солодкуватою, гострою або з виразним ароматом диму.

Як роблять паприку

Процес виготовлення приправи досить простий. Спочатку перець має повністю дозріти та набути характерного червоного кольору. Після збирання плоди висушують, щоб видалити з них вологу.

Висушений перець перемелюють на порошок. Залежно від виду паприки та технології виробництва можуть використовувати різні сорти перцю й різні способи сушіння.

Тому дві пачки паприки, які на перший погляд виглядають майже однаково, можуть суттєво відрізнятися за смаком та ароматом.

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Чому паприка буває солодкою, гострою та копченою

У магазинах найчастіше можна зустріти три основні різновиди паприки.

Солодка паприка має м’який, злегка фруктовий смак і практично не гостра. Саме цей варіант зазвичай мають на увазі, коли в рецепті просто зазначено «паприка».

Гостру паприку виготовляють із більш пекучих сортів перцю. Її використовують у стравах, яким потрібно додати не лише красивого червоного кольору, а й гостроти.

Копчена паприка відрізняється способом обробки. Перед подрібненням перець висушують із використанням диму, завдяки чому спеція отримує характерний насичений копчений аромат.

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Саме копчена паприка добре підходить до запеченої картоплі, м’яса, бобових, овочів та страв на грилі.

Паприка і солодкий перець — це одне й те саме

Тут і виникає найбільше здивування. Паприку справді виготовляють із перців, близьких до тих солодких червоних перців, які ми звикли бачити у відділі овочів.

Однак не варто вважати, що будь-який магазинний солодкий перець достатньо просто висушити й отримати абсолютно ту саму спецію. Для промислового виробництва використовують спеціально підібрані сорти, а смак, колір і гострота готової паприки залежать від конкретного перцю та технології його обробки.

Саме тому паприка може мати настільки різний смак — від м’якого та ледь солодкуватого до доволі гострого.

Звідки походить паприка

Хоча паприка особливо міцно асоціюється з угорською та іспанською кухнями, сам перець походить з Америки. До Європи він потрапив після подорожей європейців до Нового Світу, а згодом став важливою частиною кулінарних традицій різних країн.

Особливе місце паприка посіла в Угорщині, де без неї важко уявити традиційний гуляш або паприкаш. В Іспанії надзвичайно популярний піментон — паприка, серед різновидів якої особливо відома копчена.

Куди можна додавати паприку

Паприка — універсальна приправа, тому її використання не обмежується кількома стравами. Вона добре поєднується з курятиною та іншим м’ясом, картоплею, тушкованими й запеченими овочами, яйцями, бобовими, супами та різноманітними соусами.

Крім смаку та аромату, спеція надає стравам апетитного червоно-помаранчевого відтінку.

Є лише один нюанс: мелену паприку не варто довго смажити за дуже високої температури. Вона може швидко підгоріти, після чого замість приємного аромату з’явиться небажана гіркота.

Тож секрет популярної спеції виявився напрочуд простим: паприка — це висушений і перемелений перець. А різноманіття її смаків пояснюється сортами перцю та способами обробки. Наступного разу, коли будете додавати ложку яскраво-червоної приправи до страви, ви вже точно знатимете, що знаходиться у вашій баночці зі спеціями.

FAQ

З чого роблять приправу паприка?

Паприку роблять із висушених і подрібнених червоних перців. Найчастіше для її виробництва використовують різні сорти Capsicum annuum. Залежно від сорту перцю та способу обробки приправа може бути солодкою, гострою або копченою.

Чим паприка відрізняється від червоного перцю?

Паприка сама є різновидом приправи з меленого червоного перцю, однак поняття «червоний перець» ширше. Під ним можуть мати на увазі як свіжий солодкий або гострий перець, так і різні мелені гострі спеції. Паприка зазвичай має м’якший смак, а її гострота залежить від сорту перцю та способу виробництва.

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