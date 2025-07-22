Російський Т-90 став годинником: фін створив унікальний аксесуар із уламків ворожої техніки

Фінський майстер Лео Вінтер / © The New York Times

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Фінський майстер Лео Вінтер виготовив лімітовану серію годинників із броні знищеного російського танка, щоб підтримати Україну та зібрати кошти для Червоного Хреста.

Про це повідомляє The New York Times.

Ctrl-Z. / © The New York Times

Годинник під назвою Ctrl-Z — це не просто аксесуар, а політична заява. Його ім’я відсилає до команди “скасувати” в комп’ютерних програмах і символу Z, який Росія використовує як знак підтримки війни в Україні. Як пояснив Вінтер, назва має однозначне послання: “Скасувати війну”.

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Корпус 44,5-міліметрового годинника виготовлений із низьколегованої вуглецевої сталі, що походить від знищеного російського танка Т-90 на Донеччині. Метал для виготовлення деталей передали Лео двоє фінських волонтерів: один із них — доброволець, що воює на боці України, інший — гуманітарний працівник, який вивіз уламки до Фінляндії через Естонію.

“Я хотів зробити щось хороше з чогось поганого”, — пояснив Вінтер ідею серії, яка включає 55 екземплярів. Усі годинники зібрані вручну в Гельсінкі. Ремінці виготовлені з натуральної шкіри на місцевій мануфактурі, а механізм — від фінської компанії Jurmo Watches.

Годинник Ctrl-Z. / © The New York Times

Перший годинник з цієї серії прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вручив президенту України Володимиру Зеленському під час його візиту до Гельсінкі в березні. Решта екземплярів — уже розкуплені. До кінця червня клієнти отримали близько 20 годинників, решта — у процесі виготовлення.

Половину прибутку від кожного продажу (7 500 євро) Вінтер обіцяв перерахувати Українському Червоному Хресту. Станом на червень він уже передав понад 40 000 євро благодійним організаціям.

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Після успіху Ctrl-Z Лео Вінтер анонсував нову модель — Ctrl-SHIFT-Z, натякаючи на новий виток проєкту. Попередні замовлення вже відкрито.

“Я досі не можу повірити, що все це справді сталося”, — зізнався годинникар.