З гостей стягнули 20 євро за розрізання торта, який ті принесли на святкування дня народження

Відвідувачі замовили їжу та напої на суму 121 євро, але з них стягнули додаткову плату.

В одному з ресторанів Італії з родини стягнули 20 євро за розрізання торта на 20 частин.

Про це йдеться у дописі в Twitter.

"З родини в Італії стягнули 20 євро за розрізання торта на 20 частин, які вони купили самі. Вони замовили їжу та напої на суму 121 євро, але з них стягнули додаткову плату. Якщо це не зловживання службовим становищем, то мені цікаво, що це!", — йдеться в дописі.

Рахунок італійського ресторану Фото: Twitter

Рахунок шокував не лише авторів допису, але й багатьох користувачів соцмережі, однак, як виявилося, це був не перший випадок, коли італійський ресторан стягнув зі своїх клієнтів неочікувану плату за обслуговування.

Раніше йшлося про випадок, який стався з парою, що святкувала 50-річчя від дня весілля. Відвідувачі закладу були приголомшені, коли побачили рахунок після вечері.

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