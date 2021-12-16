З Лісабона до Сінгапуру: з'явився найдовший у світі залізничний маршрут

З Лісабона до Сінгапуру: з'явився найдовший у світі залізничний маршрут

Вся подорож триватиме три тижні.

Китай збудував у Лаосі залізничку колію завдовжки 414 км. Ціна будівництва становила 5,9 млрд доларів. Із запуском ділянки з'явився найдовший у світі маршрут за історію залізничного транспорту.

Про це повідомляє The Times.

Маршрут проходить територією 13 країн світу — від столиці Португалії Лісабона до Сінгапуру. Його довжина 18,6 тис. кілометрів. Вся подорож триватиме три тижні.

"Високошвидкісна лінія з Лісабона до Мадриду ще не відкрита, і вам доведеться скористатися декількома місцевими поїздами, щоб дістатися іспанської столиці. Розкішний спальний поїзд з Парижа до Москви курсує всього раз на тиждень. Далі потрібно їхати Транссибірським експресом через Монголію до Китаю", — пишуть у виданні.

На деяких ділянках колії ходять поїзди з підвищеною комфортністю або швидкі поїзди. А, наприклад, у Таїланді доведеться користуватися приміськими поїздами, що зупиняються в кожному селі.

Але чи знайдуться охочі на таку екстремальну та тривалу подорож – питання. І хоча експерт з міжнародних залізничних пасажирських перевезень Марк Сміт стверджує, що цей маршрут матиме попит — віриться в це, якщо чесно, важко.

Нагадаємо, що поїзд з Маріуполя до Рахова на Закарпаття вирушив у свій перший рейс.. Це найдовший залізничний маршрут України, що сполучає Схід та Захід.

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