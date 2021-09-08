З магазину Bulgari в Парижі вкрали коштовності на €10 млн

З магазину Bulgari в Парижі вкрали коштовності на €10 млн

Під час погоні поліціянтам вдалося затримати двох підозрюваних, інші перебувають у розшуку.

У Франції у вівторок, 7 вересня, група з трьох озброєних людей увірвалася до магазину Bulgari на Вандомській площі в Парижі і вкрала ювелірні вироби на суму близько 10 мільйонів євро.

Про це із посиланням на AFP повідомляє The Guardian.

Зазначається, що усі троє втекли на сірому BMW, а четверо їхніх спільників поїхали з місця події на скутерах. Наздоганяючи зловмисників, правоохоронці відкрили вогонь у бік автомобіля, врешті змусивши трійцю тікати пішки.

Також читайте У США злодії вигадали незвичний спосіб пограбування авто за допомогою Apple Watch: як працює їхня схема

Під час погоні поліціянтам вдалося затримати двох підозрюваних, інші нині перебувають у розшуку.

В останні місяці ювелірні магазини французької столиці зазнали серії збройних пограбувань. Так, 27 липня чоловік вкрав коштовності на 2 мільйони євро з бутика Chaumet, перш ніж втекти на електросамокаті. Грабіжника заарештували наступного дня.

Три дні потому двоє чоловіків з електрошоковим пістолетам і сльозогінним газом напали на магазин Dinh Van, вкравши товари на суму близько 400 тисяч євро.

Раніше у Китаї група підлітків пограбувала магазин Xiaomi. На крадіжку зловмисники витратили близько 30 секунд.

Новини світу: в середмісті Парижа пограбували ювелірну крамницю – збиток склав 10 мільйонів євро

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання