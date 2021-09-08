З магазину Bulgari в Парижі вкрали коштовності на €10 млн

Під час погоні поліціянтам вдалося затримати двох підозрюваних, інші перебувають у розшуку.
У Франції у вівторок, 7 вересня, група з трьох озброєних людей увірвалася до магазину Bulgari на Вандомській площі в Парижі і вкрала ювелірні вироби на суму близько 10 мільйонів євро.
Про це із посиланням на AFP повідомляє The Guardian.
Зазначається, що усі троє втекли на сірому BMW, а четверо їхніх спільників поїхали з місця події на скутерах. Наздоганяючи зловмисників, правоохоронці відкрили вогонь у бік автомобіля, врешті змусивши трійцю тікати пішки.
Під час погоні поліціянтам вдалося затримати двох підозрюваних, інші нині перебувають у розшуку.
В останні місяці ювелірні магазини французької столиці зазнали серії збройних пограбувань. Так, 27 липня чоловік вкрав коштовності на 2 мільйони євро з бутика Chaumet, перш ніж втекти на електросамокаті. Грабіжника заарештували наступного дня.
Три дні потому двоє чоловіків з електрошоковим пістолетам і сльозогінним газом напали на магазин Dinh Van, вкравши товари на суму близько 400 тисяч євро.
Раніше у Китаї група підлітків пограбувала магазин Xiaomi. На крадіжку зловмисники витратили близько 30 секунд.