Найласкавіші породи собак — топ-5 відданих компаньйонів

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Деякі породи собак від природи вирізняються особливою товариськістю, ніжністю та відданістю людині. Такі чотирилапі люблять проводити час із господарями, легко знаходять спільну мову з дітьми та навіть незнайомцями.

Про це пише Parade Pets.

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За словами сертифікованої ветеринарної фахівчині Діанни Дурр, кожен собака має індивідуальний характер, однак певні поведінкові особливості можуть бути закладені генетично. Зокрема, представники деяких порід мають природну схильність до дружелюбності та спілкування з людьми.

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Ветеринарні фахівці та кінологи назвали п’ять порід собак, які можуть стати чудовими компаньйонами.

Золотистий ретривер

Представники цієї породи відомі своєю терплячістю, доброзичливістю та бажанням догодити господареві. Вони охоче знайомляться з новими людьми, добре ладнають із дітьми та іншими собаками.

Завдяки товариському характеру золотисті ретривери легко вписуються в активне сімейне життя. Тривалість їхнього життя становить 10–12 років.

Лабрадор-ретривер

Життєрадісні та енергійні лабрадори особливо цінують спілкування з людиною. Вони із задоволенням супроводжують господарів на прогулянках, беруть участь в активних іграх і люблять відпочивати поруч із членами родини.

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Їхня грайливість, відданість і відкритість до спілкування роблять їх чудовими домашніми улюбленцями для сімей із дітьми. Живуть лабрадори 11–13 років.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Ці невеликі собаки вирізняються ніжним характером і сильною прихильністю до людей. Вони однаково охоче спілкуються з новими знайомими та проводять затишні вечори поруч із господарями.

Професійна кінологиня Ешлі Рілі особливо рекомендує цю породу завдяки її товариськості, дружелюбності та здатності до навчання. За словами експертки, вона жодного разу не зустрічала представника цієї породи зі схильністю до агресії.

Тривалість життя цих собак становить 12–15 років.

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Пудель

Попри стереотипи про їхню відстороненість, пуделі дуже прив’язуються до своїх господарів. Завдяки високому інтелекту вони добре розпізнають настрій людини та розуміють її повсякденний розпорядок.

Крім того, пуделі зазвичай доброзичливі до незнайомців і добре уживаються з іншими домашніми тваринами. Представники цієї породи живуть 10–18 років.

Бігль

Допитливі та веселі біглі люблять досліджувати навколишній світ, проте не менш важливим для них є спілкування з людьми. Вони легко заводять нових друзів і добре ладнають з іншими домашніми улюбленцями.

Водночас Ешлі Рілі зауважує, що біглі можуть бути досить галасливими. Цю особливість варто враховувати людям, які мешкають у квартирах. Тривалість життя представників породи становить 10–15 років.

Як виховати дружелюбного собаку

Експерти наголошують, що навіть природна дружелюбність собаки потребує розвитку. Поступове знайомство з новими людьми, спокійними домашніми тваринами та різними середовищами допомагає чотирилапим стати впевненішими й краще адаптуватися до життя.

Заохочення бажаної поведінки та регулярне спілкування з господарем також сприяють розвитку цих рис.

Нагадаємо, не всі собаки потребують багатогодинних прогулянок та активних ігор. Кінолог назвав три породи, представники яких із задоволенням проводять більшу частину дня уві сні.

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