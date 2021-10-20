З рогами та шипами: у Мексиканській затоці виявили 14 нових видів личинок креветок і омарів

З рогами та шипами: у Мексиканській затоці виявили 14 нових видів личинок креветок і омарів

Істот виявили на глибині близько 914 метрів.

Вчені ідентифікували 14 нових видів личинок креветок і омарів, що мешкають в найглибших частинах Мексиканської затоки.

Про це із посиланням на опубліковане в науковому журналі Diversity дослідження повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що личинки мають різні відтінки: від помаранчевого до синього (є навіть прозорі). Деякі з них мають роги на головах, "деформовані торси", тоді як у інших по обидва боки стирчать шипи. Істот виявили на глибині близько 914 метрів.

Також читайте На дні Середземного моря ізраїльські водолази знайшли меч хрестоносців, якому майже тисяча років

Науковців здивували незвичайні риси личинок, відмінні від тих, що мають вже дорослі морські істоти. Вказується, що з 14 істот 12 досі були невідомими, а ще дві належать до молодих видів з підрядів Caridea і Dendrobranchiata.

"Для багатьох груп личинок описи відсутні, тому це дослідження є першим з багатьох кроків до просування різноманітності глибоководних личинок", - поділилися автори дослідження.

Доцентка Міжнародного університету Флориди Хізер Бракен-Гриссом розповіла, що морські креветки зазвичай проходять кілька личинкових стадій, що, можливо, розповсюджується і на деяких істот, виявлених у північній частині Мексиканської затоки.

"Мені подобається, що ми розкриваємо цей таємничий і химерний світ, який ми зазвичай не бачимо", - прокоментувала відкриття науковиця.

Істоти були ідентифіковані з використанням штрихкодування ДНК разом з морфологічними методами, щоб зіставити личинок з їхніми дорослими аналогами.

За словами Бракен-Гриссом, чимало з цих істот живуть в мезопелагічній або "сутінковій" зоні океану на глибині від 200 до 1000 метрів. Вона додала, що коли істоти виростають, вони осідають ще глибше.

"Більшість з них є здобиччю для риб, морських ссавців і головоногих молюсків, які глибоко пірнають, що означає, що вони важливі для харчового ланцюга", - вказала вона.

Зараз дослідники продовжать вивчення цих 14 істот, щоб більше дізнатися про їхні життєві цикли.

Daily Mail

Daily Mail

Як повідомлялося, неподалік Хайфи на дні Середземного моря ізраїльські водолази знайшли меч хрестоносців, якому майже тисяча років.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання