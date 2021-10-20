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З рогами та шипами: у Мексиканській затоці виявили 14 нових видів личинок креветок і омарів

© Daily Mail
© Daily Mail
© Daily Mail
© Daily Mail

Істот виявили на глибині близько 914 метрів. 

Вчені ідентифікували 14 нових видів личинок креветок і омарів, що мешкають в найглибших частинах Мексиканської затоки.

Про це із посиланням на опубліковане в науковому журналі Diversity дослідження повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що личинки мають різні відтінки: від помаранчевого до синього (є навіть прозорі). Деякі з них мають роги на головах, "деформовані торси", тоді як у інших по обидва боки стирчать шипи. Істот виявили на глибині близько 914 метрів. 

Науковців здивували незвичайні риси личинок, відмінні від тих, що мають вже дорослі морські істоти. Вказується, що з 14 істот 12 досі були невідомими, а ще дві належать до молодих видів з підрядів Caridea і Dendrobranchiata.

"Для багатьох груп личинок описи відсутні, тому це дослідження є першим з багатьох кроків до просування різноманітності глибоководних личинок", - поділилися автори дослідження.

Доцентка Міжнародного університету Флориди Хізер Бракен-Гриссом розповіла, що морські креветки зазвичай проходять кілька личинкових стадій, що, можливо, розповсюджується і на деяких істот, виявлених у північній частині Мексиканської затоки.

"Мені подобається, що ми розкриваємо цей таємничий і химерний світ, який ми зазвичай не бачимо", - прокоментувала відкриття науковиця.

Істоти були ідентифіковані з використанням штрихкодування ДНК разом з морфологічними методами, щоб зіставити личинок з їхніми дорослими аналогами.

За словами Бракен-Гриссом, чимало з цих істот живуть в мезопелагічній або "сутінковій" зоні океану на глибині від 200 до 1000 метрів. Вона додала, що коли істоти виростають, вони осідають ще глибше.

"Більшість з них є здобиччю для риб, морських ссавців і головоногих молюсків, які глибоко пірнають, що означає, що вони важливі для харчового ланцюга", - вказала вона.

Зараз дослідники продовжать вивчення цих 14 істот, щоб більше дізнатися про їхні життєві цикли.

© Daily Mail
Daily Mail
© Daily Mail
Daily Mail

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