Цікaвинки
194
2 хв

З Шотландії виселяють самопроголошене плем'я: звідки взялося "королівство Кубала"

Група людей, які називають себе «африканським плем’ям» заявили, що мають права на землю у Шотландії, яку у їхніх предків нібито відібрали 400 років тому.

Ірина Ігнатова
Самопроголошене плем'я Кубала

Трійця з різних куточків світу проголосила себе «африканським плем’ям» і заявила про «родові права» на землю у Шотландії / © скриншот з відео

Суддя у Шотландії ухвалив рішення про виселення самопроголошеного «африканського племені» з приватної землі. Група, яка називає себе «Королівством Кубала», протягом декількох тижнів стала табором у лісовій місцевості біля міста Джедборо. Вони заявили, що «відновлюють» землю, яку нібито вкрали у їхніх предків 400 років тому, проте місцева влада стверджує, що вони порушують закон.

Про це пише BBC.

Троє членів «Королівства Кубала», 36-річний Кофі Оффех з Гани, 42-річна Джин Гашо із Зімбабве та Каура Тейлор з Техасу, які називають себе «королем», «королевою» та «покоївкою», спочатку розбили табір на схилі пагорба. Місцева рада спробувала виселити їх ще в липні, але замість того, щоб покинути територію, вони перемістилися на нове місце, у ліс поблизу промислової зони. Власники землі, Девід і Мері Палмер, звернулися до суду, щоб змусити групу піти, оскільки вони відмовилися виконувати попередні вимоги влади.

«Творець небес і Землі — той, хто з нами. І ми не боїмося того, що так званий суд ухвалив», — сказав «король Кубала Атехехе» Оффех, коментуючи рішення суду.

В коментарі для ЗМІ заступник голови ради Скотт Гамільтон зазначив, що група відхилила будь-яку можливість співпрацювати з владою. Він наголосив, що вони не можуть «сидіти склавши руки і дозволяти їм порушувати закон», навіть попри те, що влада пропонувала допомогу. Гамільтон також додав, що коментарі групи в соціальних мережах зі «звинуваченнями у расових упередженнях», засмутили багатьох місцевих жителів. Група має значну присутність в Інтернеті з більш ніж 100 000 підписників у TikTok, YouTube та Facebook.

На питання, чи планує група переїхати в інше місце, самопроголошений король відповів: «Якщо творець небес і землі захоче, щоб ми залишили цю землю, він знайде нам місце, куди можна переїхати».

Нагадаємо, турист з українським корінням залишив кока-колу для найізольованішого племені в світі. Індійська влада заарештувала американця за відвідування племінного заповідника і порушення заборони, яка діє вже 70 років.

