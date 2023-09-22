З віскі, васабі та навіть радіоактивна: стоматолог здивував найбільшою колекцією зубних паст (фото)

Дантист із Джорджії, США, став рекордсменом з найбільшої у світі колекції тюбиків зубної пасти.

Про це йдеться на сайті Книги рекордів Гіннеса.

У колекції Вала Колпакова 2037 різних паст з усього світу, зокрема з Японії, Кореї, Китаю та Індії.

"Я почав свою колекцію 2001 року, щоб як стоматолог дізнатися більше про всі зубні пасти, доступні на ринку", - пояснив Вал. "Незабаром я зрозумів, що це дуже цікаве хобі, і спробував зібрати старі зубні пасти та тюбики з інших країн".

За його оцінками, вартість його колекції перевищує 30 000 доларів. Частина колекції виставлена в його стоматологічному кабінеті, який він перетворив на "мінімузей", а решта колекції зберігається у нього вдома.

Найбільша у світі колекція зубних паст / Фото: guinnessworldrecords.com

Улюблені тюбики зубної пасти Вала – це набір із трьох тюбиків зі смаком віскі (жито, скотч та бурбон), виготовлених Доном Пойнтером у 1950-х роках. Зубна паста містить 3% спирту.

Йому також подобається зубний крем Orbit Dental Cream 1960-х років у формі ракети. Ще одна його незвичайна паста — зі смаком васабі, яку стоматолог не наважився спробувати. "Як ви розумієте, можливо, це не для слабких людей", - пожартував він.

Серед найбільш історичних предметів — декілька німецьких тюбиків із зубною пастою, викопаних з окопів часів Другої світової війни. Тримаючи тюбик зубної пасти Doramad, Вал сказав: "Я вважаю цю пасту однією з найнезвичайніших, тому що вона радіоактивна. У ній справді була радіоактивна сполука торій, тому що тоді люди вважали, що радіоактивні сполуки оживлюють ваші тканини та корисні для вашої шкіри та зубів".

Вал говорить, що його найрідкісніша річ — тюбик зубної пасти Brenner. "Такого бренду не існує", - пояснив він. "Вона була зроблена спеціально для серіалу "Втеча з в'язниці" - в ній використовувалася фосфорна кислота всередині, щоб роз'їдати труби, і це допомогло б їм втекти з в'язниці".

Найбільша у світі колекція зубних паст / Фото: guinnessworldrecords.com

Деякі тюбики виробляються компаніями, які зазвичай не асоціюються із зубною пастою. Наприклад, у нього є тюбики у формі крейди, створені Crayola, та тюбики, створені компанією з виробництва тунця StarKist.

Хоча Вал має майже всі види зубної пасти, які лише можна собі уявити, є одна, про яку він шкодує, що не купив. "Це зубна паста, яка побувала в космосі", - сказав він. "Я не зовсім упевнений, у якого астронавта вона була, але вона була там; вона була спроєктована таким чином, щоб її можна було вичавити у космос".

Крім своєї величезної колекції зубних паст, Вал також має безліч зубних порошків. Зубний порошок на багато століть передував зубній пасті – його основними інгредієнтами були харчова сода та трави, такі як гвоздика, м'ята чи кориця.

"У мене близько 400 зубних порошків", - розповів він.

Найбільша у світі колекція зубних паст / Фото: guinnessworldrecords.com

Хоча дантист говорить, що він не купує стільки тюбиків зубної пасти, скільки раніше, йому все одно подобається поповнювати свою колекцію новими: "Колекціонувати дуже весело, і я завжди шукаю нові зубні пасти. Існують різні тенденції, наприклад зараз існує безліч зубних паст з деревним вугіллям".

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