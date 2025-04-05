З водіями-порушниками вирішили боротися спеціальною дорожньою розміткою

Дорожня розмітка в Монтгомері / © скриншот з відео

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На одній з вулиць американського міста Монтгомері (штат Пенсильванія), з’явилася «хвиляста» дорожня розмітка. В такий спосіб місцева влада вирішила боротися з водіями, які перевищують швидкість, сідаючи за кермо нетверезими.

Про це повідомила поліція Монтгомері у Facebook.

«Наші офіцери з безпеки на дорозі та інженери дорожнього руху визначили, що це найкращий спосіб дій для забезпечення безпеки місцевих жителів», — пояснили місцеві поліцейські в коментарях.

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У такий спосіб влада відреагувала на скарги щодо постійного порушення швидкісного режиму водіями авто та мотоциклів, які до того ж часто були напідпитку.

Як уточнили журналісти видання Oddity Central, спочатку тут хотіли покласти «лежачих поліцейських», однак через крутий схил вулиці від цієї ідеї відмовилися.

Згодом поліції запропонували влаштувати постійний спостережний пункт, однак кількість наявних ресурсів не дозволяла копам це зробити, і саме тому «хвиляста» розмітка стала найкращим рішенням.

Нагадаємо, раніше в американському місті Орландо поліція повернула в ювелірну крамницю сережки вартістю 769 500 доларів через два тижні після того, як злодій їх проковтнув.