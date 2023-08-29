З Японії до США: пілот особисто привіз дівчинці її загублену в аеропорту улюблену ляльку – фото

Він провіз її через пів світу.

Пілот прийшов на допомогу 9-річній дівчинці з Техасу, США, яка випадково залишила в аеропорту Токіо, Японія, свою іграшку.

Про це йдеться в Good Morning America.

Руді та Селеста Домінгес після повернення до Сполучених Штатів з поїздки на Балі, Індонезія, виявили, що їхня дочка Валентина загубила ляльку Беатріс.

Руді та Селеста Домінгес з дітьми / Фото: goodmorningamerica.com

Востаннє її бачили у літаку в Токіо, де родина зробила зупинку під час польоту.

"Ми перевірили наші сумки, щоб дізнатися, можливо вона там була, але ми всі пам'ятали, що бачили її в літаку, тому, щойно ми провели пошук, але не знайшли її, ми зателефонували до авіакомпанії, а потім надіслали електронного листа", — сказав Руді.

Зі свого боку, Валентина Домінгес наголосила, що Беатріс – її улюблена іграшка.

Лялька Беатріс / Фото: goodmorningamerica.com

"Вона приносить мені щастя і моя найкраща подруга. Коли вона зникла, коли ми оселилися у нашому готелі, мені було дуже погано. Мені здавалося, що моє серце розбите", - зазначила дівчинка.

Батьки розмістили повідомлення про втрачену ляльку у Facebook, і це привернуло увагу Джеймса Данена, пілота American Airlines, що базується в районі Даллас-Форт-Верт, Техас.

Данен зв'язався з бюро знахідок Turkish Airlines в аеропорту Ханеда в Токіо і зміг знайти Беатріс. Він особисто супроводжував ляльку по всьому світу, фотографуючи Валентину в різних аеропортах.

Днями Данен особисто доставив ляльку дівчинці.

Пілот привіз дівчинці через пів світу її загублену ляльку / Фото: wfaa.com

"Я була на сьомому небі від щастя", - сказала Валентина. "Я знала, що Беатріс розлютиться на мене, але була щаслива, що зможу побачити її знову".

Зі свого боку, пілот зазначив, що він тішиться, що возз'єднання стало можливим.

"Я був дуже радий, що зміг зробити комусь щось хороше", - сказав він WFAA-TV.

Валентина з улюбленою лялькою / Фото: goodmorningamerica.com

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