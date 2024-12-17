З'ясовано причину, чому пральні машини "брешуть" і додають додатковий час до завершення циклів

Пральні машини часто працюють довше, ніж очікувалося, і люди лише починають розуміти, чому.

Час, вказаний на пральній машині, зазвичай є заниженим.

Ця закономірність змусила спантеличеного користувача Reddit запитати: "Поясніть, ніби мені п'ять років: Чому остання хвилина прання в пральній машині завжди займає декілька хвилин? Я вмикаю прання, а там написано, що залишилося 40 хвилин. Я повертаюся приблизно через цей час і бачу, що залишилася 1 хвилина, тому я залишаюся, щоб перекласти одяг у сушарку або на вішалку. Через декілька хвилин залишається ще 1 хвилина. Чому машина втрачає відчуття часу в останню хвилину?".

Згідно з журналом Home and Gardens, є декілька причин, чому це може статися. Експерт з побутової техніки H2O Plumbing Річ Маллінс каже, що це здебільшого пов'язано з сучасними пральними машинами, які здатні змінювати тривалість циклу залежно від тканини, рівня забруднення та миючих засобів.

Він пояснив: "Такі фактори, як розмір вантажу, тип тканини, температура води та рівень забруднення на одязі, можуть значно збільшити тривалість циклу. Це призводить до "брехні". Ці налаштування зроблені для оптимального очищення та догляду за тканиною, навіть якщо це означає збільшення часу прання. Наприклад, якщо машина відчуває велике завантаження, вона може подовжити тривалість перемішування або полоскання для ретельного очищення".

Сучасні пральні машини також можуть додавати додаткові хвилини до циклу прання, щоб забезпечити виполіскування всього прального засобу. Маллінс радить подумки додавати від п'яти до 10 хвилин до кожного завантаження, оскільки мало що можна зробити, щоб гарантувати, що 30-хвилинне прання вкладеться у встановлений час.

Один користувач соціальних мереж пояснив: "Якщо це схоже на мою пральну машину, то це тому, що час є лише оціночним, і помилки округлення накопичуються в останню хвилину для кожного етапу. Натомість, ймовірно, це насправді керується датчиками в машині. Наприклад, цикл віджиму в нашій машині триває доти, доки кількість води, що витікає, не зменшиться до певного рівня. Фактична тривалість залежить від типу одягу всередині: велика пухнаста ковдра здається більш пористою, тому вона зливається швидше, ніж мій щільний комплект шкарпеток і футболок".

Інший розчарований юзер відгукнувся: "Моя теж так робить, і, здається, стає все гірше. Зводить мене з розуму". Третя людина сказала: "Це тому, що перша половина прання відбувається за таймером. Друга половина залежить від стану машини. Щойно таймер закінчується (він налаштований на завершення за 1 хвилину), вона починає зливати воду і сильно віджимати, щоб вимити більшу частину води. Це займає декілька хвилин, але на годиннику машини це не відмічено. Вищесказане – це обґрунтоване припущення. Всі пральні машини працюють по-різному".

Нагадаємо, у Японії створено першу у світі пральну машину для людей. Компанія працює над творінням уже декілька років і розповіла, як воно працює.

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