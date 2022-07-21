З’явилися нові фігурки LEGO в образі українських військових жінок: фото

Компанія The Brothers Brick, яка розробляє історично достовірні конструктори на військову тематику, присвятила свої нові фігурки дівчатам медикам в Україні Аліні Михайловій, Анні Архіповій та Катерині Галушці.

Про це повідомив засновник новинного ресурсу про Лего Ендрю Бікрафт у Twitter, опублікувавши відповідні фото.

“LEGO-версія деяких із багатьох дивовижних жінок, які захищають Україну після того, як Росія вдерлась в Україну. Мій дідусь був медиком у Другій світовій війні, і я глибоко поважаю бойових медиків та інших, хто бореться з російським фашизмом в Україні сьогодні. Слава Україні!”, – написав Бікрафт.

LEGO versions of some of the many amazing women defending #Ukraine️ since #RussiaInvadedUkraine. My grandfather was a medic in WW2, and I deeply respect the combat medics and others fighting fascism in today. Slava Ukraini! @katalina_ada @tsunami_zsu @Mykhailova_A pic.twitter.com/kNGjXHhy3e — Andrew Becraft (@AndrewBecraft) July 14, 2022

Нагадаємо, після вторгнення російської армії до України картинка із зображенням православної Богородиці, яка тримає в руках американський протитанковий “Джавелін”, стала вірусною. Від продажу мерчів із нею за короткий час отримали понад мільйон доларів.

Фігурки "LEGO" з Володимиром Зеленським розкупили за лічені дні

Читайте також: