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З’явилися нові фігурки LEGO в образі українських військових жінок: фото

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Компанія Brickmania присвятила нові лего-фігурки українським медикиням на війні.

Компанія The Brothers Brick, яка розробляє історично достовірні конструктори на військову тематику, присвятила свої нові фігурки дівчатам медикам в Україні Аліні Михайловій, Анні Архіповій та Катерині Галушці.

Про це повідомив засновник новинного ресурсу про Лего Ендрю Бікрафт у Twitter, опублікувавши відповідні фото. 

“LEGO-версія деяких із багатьох дивовижних жінок, які захищають Україну після того, як Росія вдерлась в Україну. Мій дідусь був медиком у Другій світовій війні, і я глибоко поважаю бойових медиків та інших, хто бореться з російським фашизмом в Україні сьогодні. Слава Україні!”, – написав Бікрафт.

Нагадаємо, після вторгнення російської армії до України картинка із зображенням православної Богородиці, яка тримає в руках американський протитанковий “Джавелін”, стала вірусною. Від продажу мерчів із нею за короткий час отримали понад мільйон доларів.

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