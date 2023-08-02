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За 10 років з'їла 7000 грудок: жінка шокувала, що ласує шерстю котів – відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
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За 10 років з'їла 7000 грудок: жінка шокувала, що ласує шерстю котів – відео

Жінка їсть шерсть своїх котів / Фото: скриншот з відео

У неї вдома п'ять кішок, яких вона "вимиває".

Жінка спантеличила зізнанням, що полюбляє їсти шерсть своїх котів.

Про це вона розповіла у шоу TLC – My Strange Addiction: Still Addicted?.

Її залежність почалася більш ніж десять років тому. За цей час Ліза з'їла 7000 грудок шерсті. Втім, жінка одразу запевнила, що в її пристрасті немає сексуального аспекту.

Жінка їсть шерсть своїх котів / © скриншот з відео
Жінка їсть шерсть своїх котів / Фото: скриншот з відео

Ліза була показана в програмі ще 10 років тому. Лікарі попередили її про небезпеку вживання котячої шерсті, зазначивши, що це може призвести до розвитку виразки або розриву шлунка.

Тепер через десятиліття Ліза повернулася в шоу, щоб поділитися новинами свого життя.

"Я досі їм котячу шерсть. 10 років тому у мене був лише один кіт. Зараз у мене п'ять кішок. Думаю, моя улюблена текстура шерсті — дуже бавовняна, і коли вона намокає і її жуєш, вона стає дуже повстяною", - поділилася вона.

Ліза зізналася, що з п'ятьма чорними і білими кішками в будинку вона не має часу що-небудь робити після догляду за шерстю, і вона ледве висипається.

Вона сказала: "Я знаю, що всі знають, що я божевільна довбана котолюбка – мені за 50, у мене немає дітей. Я ніколи не хотіла дітей, це мої діти. Якби я була мамою-кішкою, я їх просто так чистила б. Для мене це зовсім не сексуально, ні".

Але вона має правила, коли справа доходить до догляду за улюбленцями.

"Я не облизую їхні дупи, я не облизую їхні геніталії. Я навіть не облизую їхні лапи, тому що вони мерзенні, вони в лотку, і я знаю, що вони огидні", - зауважила вона.

Жінка їсть шерсть своїх котів / © скриншот з відео
Жінка їсть шерсть своїх котів / Фото: скриншот з відео

Попри те, що люди кажуть їй, що це погано і жахливо, це не заважає Лізі облизувати котів або їсти їхню шерсть.

Глядачі були шоковані та поспівчували кішкам.

  • Цікаво, чи знає вона, що може заразитися хробаками, якщо випадково з'їсть муху
  • Мені шкода котів! Бог створив, щоб вони доглядали за собою. У неї може бути кишкова непрохідність чи хвороба. Це божевілля!
  • Як це жахливо для цих бідних-бідних котиків

Нагадаємо, жінка протягом 20 років щодня з'їдає до чотирьох рулонів туалетного паперу. За цей час вона спожила близько 6350 кілограмів паперу.

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Дата публікації
Перегляди
531
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