За 10 років з'їла 7000 грудок: жінка шокувала, що ласує шерстю котів – відео

У неї вдома п'ять кішок, яких вона "вимиває".

Жінка спантеличила зізнанням, що полюбляє їсти шерсть своїх котів.

Про це вона розповіла у шоу TLC – My Strange Addiction: Still Addicted?.

Її залежність почалася більш ніж десять років тому. За цей час Ліза з'їла 7000 грудок шерсті. Втім, жінка одразу запевнила, що в її пристрасті немає сексуального аспекту.

Жінка їсть шерсть своїх котів / Фото: скриншот з відео

Ліза була показана в програмі ще 10 років тому. Лікарі попередили її про небезпеку вживання котячої шерсті, зазначивши, що це може призвести до розвитку виразки або розриву шлунка.

Тепер через десятиліття Ліза повернулася в шоу, щоб поділитися новинами свого життя.

"Я досі їм котячу шерсть. 10 років тому у мене був лише один кіт. Зараз у мене п'ять кішок. Думаю, моя улюблена текстура шерсті — дуже бавовняна, і коли вона намокає і її жуєш, вона стає дуже повстяною", - поділилася вона.

Ліза зізналася, що з п'ятьма чорними і білими кішками в будинку вона не має часу що-небудь робити після догляду за шерстю, і вона ледве висипається.

Вона сказала: "Я знаю, що всі знають, що я божевільна довбана котолюбка – мені за 50, у мене немає дітей. Я ніколи не хотіла дітей, це мої діти. Якби я була мамою-кішкою, я їх просто так чистила б. Для мене це зовсім не сексуально, ні".

Але вона має правила, коли справа доходить до догляду за улюбленцями.

"Я не облизую їхні дупи, я не облизую їхні геніталії. Я навіть не облизую їхні лапи, тому що вони мерзенні, вони в лотку, і я знаю, що вони огидні", - зауважила вона.

Жінка їсть шерсть своїх котів / Фото: скриншот з відео

Попри те, що люди кажуть їй, що це погано і жахливо, це не заважає Лізі облизувати котів або їсти їхню шерсть.

Глядачі були шоковані та поспівчували кішкам.

Цікаво, чи знає вона, що може заразитися хробаками, якщо випадково з'їсть муху

Мені шкода котів! Бог створив, щоб вони доглядали за собою. У неї може бути кишкова непрохідність чи хвороба. Це божевілля!

Як це жахливо для цих бідних-бідних котиків

Нагадаємо, жінка протягом 20 років щодня з'їдає до чотирьох рулонів туалетного паперу. За цей час вона спожила близько 6350 кілограмів паперу.

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