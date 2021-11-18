За чотири години до смерті: у США зупинили страту засудженого, за якого заступилася Кардашян та інші знаменитості

За чотири години до смерті: у США зупинили страту засудженого, за якого заступилася Кардашян та інші знаменитості

Петицію про скасування смертного вироку підписали понад 6 мільйонів американців.

У четвер, 18 листопада, губернатор американського штату Оклахома Кевін Стітт призупинив страту обвинуваченого у вбивстві Джуліуса Джонса менш, ніж за чотири години до виконання вироку. З вимогою помилувати засудженого до смерті виступили мільйони американців, серед яких такі світові знаменитості як Кім Кардашян та її чоловік Каньє Вест.

Про це повідомляє Associated Press.

Страту за допомогою смертельної ін'єкції 41-річного Джуліуса Джонса, засудженого до смертної кари в 2002 році за вбивство керівника страхової компанії Пола Хауелла під час викрадення автомобіля, було призначено на 16:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом) у виправній колонії Макалестер.

Джонс стверджує, що його підставив справжній вбивця, шкільний друг та співзвинувачений, який свідчив проти нього і був звільнений через 15 років після скоєння злочину. Прокурори запевняють, що докази проти Джонса незаперечні.

З наближенням дати страти акції протесту відбулися в Оклахомі та загалом у США. Учні середніх шкіл Оклахома-Сіті на знак протесту вийшли з класів, на підтримку Джонса проводилися молитовні заходи та акції біля будинку губернатора.

Раніше понад шість мільйонів людей підписали петицію "Справедливість для Джуліуса", в якій говориться, що він був засуджений до страти через "фундаментальні збої в системі, якій доручено приймати рішення".

Справа Джонса набула розголосу після виходу документального серіалу The Last Defense у 2018 році, після чого отримала підтримку знаменитостей, у тому числі Кім Кардашян, її чоловіка Каньє Веста та деяких спортсменів, які є вихідцями з Оклахоми.

Нагадаємо, раніше у штаті Міссурі стратили в'язня Ернеста Джонсона, засудженого за вбивство трьох людей під час пограбування супермаркету в 1994 році. Про його помилування клопотав Папа Римський.

Читайте також: