За допомогою фена чоловік виграв $34 000 на ставках на погоду

У міжнародному аеропорту імені Шарля де Голля в Парижі автоматичні датчики показали аномально високу температуру увечері 6 та 15 квітня. Температурні рекорди збіглися зі ставками на погоду, які активно приймалися на платформі Polymarket.

Про це пише видання Independent.

Повідомляється, що один із гравців зробив ставку на те, що 6 квітня максимальна денна температура в Парижі буде +22°C, хоча за прогнозами очікувалося близько +18°C.

Заради виграшу француз приїхав до аеропорту імені Шарля де Голля, підійшов до датчика температури і нагрів його феном для волосся до +22°C. У результаті чоловік виграв близько $14 000.

Аналогічна ситуація повторилася 15 квітня, коли температура повітря в другій половині дня досягла +18,8°C, потім почала знижуватись, а потім за 12 хвилин різко підскочила до +21,9°C.

В результаті, ймовірно, той самий чоловік заробив понад $20 000, поставивши на те, що температура +18 °C не буде найвищою цього дня.

«Такі коливання температури здаються вкрай малоймовірними, особливо в ці дві дати та протягом такого короткого періоду. Можна уявити собі людину, яка добре знає, як працюють датчики, яка фізично втрутилася б на їхньому рівні, щоб підвищити температуру на два градуси в потрібний момент», — прокоментував ситуацію французькому телеканалу BFMTV метеоролог Рубен Халлалі, колишній співробітник Météo France.

Пізніше технічні фахівці вивчили дані з датчиків погоди та оглянули метеостанцію, після чого метеослужба направила до поліції аеропорту скаргу на втручання у роботу автоматизованої системи обробки даних.

