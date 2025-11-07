Жінка знайшла квартиру за дзеркалом у ванній / © скриншот

Реклама

Мешканка Нью-Йорка Саманта Гартшу натрапила на справжній трилер у власній оселі: за дзеркалом у ванній вона знайшла отвір, який вів до занедбаної трикімнатної квартири. Усередині були сміття та навіть пляшка з водою — «ознака життя», як назвала її жінка.

Про це повідомило видання Mirror.

Жінку кілька днів непокоїв постійний холодний вітерець, який відчувався щоразу, коли вона заходила до ванної. Спочатку Саманта намагалася знайти джерело протягу, перевіряючи вентиляцію, вимикач світла та навіть закриваючи щілини, проте це не допомогло. Зрештою вона з’ясувала, що потік повітря йде просто від дзеркала на стіні.

Реклама

Знявши дзеркало, Саманта побачила за ним отвір, який вів у темне, вологе приміщення. Вона зафіксувала все на відео, яке опублікувала у TikTok у 2021 році. У ролику жінка спочатку кличе на допомогу сусідів по квартирі, після чого одягає імпровізований налобний ліхтарик, захисну маску та бере молоток, готуючись до дослідження загадкового простору.

Пролізши крізь отвір, вона виявила покинуту трикімнатну квартиру. Усередині були старий туалет, сміттєві пакети та порожня пляшка з водою, яку Саманта назвала «ознакою життя». Вона тихо запитує на відео: «Що зі мною не так?» і додає: «Який у мене план дій?», усвідомлюючи, що не знає, чого ще очікувати.

Після короткого огляду Саманта повернулася назад і закрила отвір у стіні. Згодом у коментарі виданню Curbed Гартшу розповіла, що спочатку злякалася, адже очікувала, що всередині може бути хтось живий. Однак, за її словами, приміщення виявилося занедбаним і непридатним для життя: там не було ані ванни, ані туалету, а «підлога, і те, що, як я думаю, мало б бути кухнею, було розірване».

Жінка зазначила, що навіть керівники її будинку були шоковані цим відкриттям, а походження прихованої квартири залишається невідомим.

Реклама

«Я думаю, що в кожного в Нью-Йорку такі маленькі квартири, що ти не знаєш, що знайдеш. І всі сподіваються на більше місця», — підсумувала вона.

Нагадаємо, наречена з Лідса (Англія) Емі Гольйок зізналася, що прокинулася в ліжку з іншим чоловіком у день свого весілля, але заявила, що «не шкодує» про свій вчинок.