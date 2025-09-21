Апарат виробництва Motorola можна продати за 1 965 доларів

Багато хто з нас зберігає старі мобільні телефони, не здогадуючись, що ці ретро-апарати можуть мати справжню цінність для колекціонерів. Британська компанія Protect Your Bubble склала перелік моделей, які можна продати за пристойні суми. Ці телефони цікаві не лише як раритети, а й як артефакти технологічної еволюції.

Про це пише «РадіоТрек».

Motorola DynaTAC 8000X — історичний артефакт

На вершині списку — легендарний Motorola DynaTAC 8000X. Ця модель не просто телефон, це перший комерційно доступний мобільний пристрій в історії. Випущений у 1985 році, він тоді коштував близько 3000 фунтів стерлінгів, що робило його предметом розкоші. Зараз цей раритет можна продати на eBay приблизно за 1965 доларів. Його цінність — у символізмі, адже саме з нього почалася ера мобільного зв’язку.

HTC — диво з минулого

Друге місце в рейтингу займає маловідома, але цінна модель від HTC. Цей смартфон на базі Windows, що вийшов у 2009 році, позиціонувався як «персональний цифровий помічник». Спочатку його ціна була лише 145 доларів, але сьогодні колекціонери готові платити за нього до 600 доларів.

iPhone 2G — первісток сучасної ери

Замикає трійку лідерів iPhone 2G. Цей телефон можна назвати прабатьком сучасних смартфонів. На eBay його вартість сягає 333 доларів, хоча деякі продавці можуть просити за нього до 600 доларів.

Інші цінні моделі

Крім лідерів, у списку є й інші цікаві моделі:

Motorola RAZR2 — можна продати за 341 долар.

Nokia 7280 («телефон-помада») — цінується колекціонерами приблизно в 200 доларів.

Motorola Microtac 9800X — його середня вартість на eBay становить 264,7 долара.

Якщо ви маєте вдома старий телефон, можливо, він є не просто спогадом, а справжнім скарбом. Варто перевірити.

