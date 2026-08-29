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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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За крок до трагедії: у літака вибухнула шина просто на злітній смузі

У літака American Airlines лопнула шина перед вильотом з аеропорту О’Хара. Це вже п’ятий пов’язаний із шинами випадок, про який повідомляли в Чикаго протягом серпня.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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У Boeing 737 лопнула шина перед вильотом

У Boeing 737 лопнула шина перед вильотом / © Pixabay

У міжнародному аеропорту О’Хара в Чикаго перед вильотом лопнула шина пасажирського літака American Airlines. Інцидент стався 27 серпня, коли Boeing 737 рухався руліжною доріжкою перед рейсом до Шарлотти, штат Північна Кароліна.

Про це повідомило видання TVP.info із посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) та American Airlines.

За даними авіакомпанії, проблема з шиною виникла невдовзі після того, як літак рейсу 3280 відбуксирували від виходу на посадку. Пасажирів вивели з борту сходами, після чого автобусами доправили до терміналу. Ніхто не постраждав.

Для виконання рейсу American Airlines надала інший літак. За даними FlightAware, пасажири прибули до Шарлотти майже на чотири години пізніше від запланованого часу.

В авіакомпанії перепросили за незручності, спричинені затримкою. FAA повідомило, що розслідуватиме обставини інциденту.

Це вже п’ятий випадок, пов’язаний із шинами літаків, про який повідомляли в аеропорту Чикаго протягом серпня. Точна причина серії таких інцидентів наразі не встановлена.

Нагадаємо, раніше понад 180 пасажирів літака з Греції до Італії перед зльотом почули несподівану вимогу капітана. Туристи почали протестувати, але пілот відступати не збирався.

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