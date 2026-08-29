За крок до трагедії: у літака вибухнула шина просто на злітній смузі

У Boeing 737 лопнула шина перед вильотом / © Pixabay

Реклама

У міжнародному аеропорту О’Хара в Чикаго перед вильотом лопнула шина пасажирського літака American Airlines. Інцидент стався 27 серпня, коли Boeing 737 рухався руліжною доріжкою перед рейсом до Шарлотти, штат Північна Кароліна.

Про це повідомило видання TVP.info із посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) та American Airlines.

Реклама

За даними авіакомпанії, проблема з шиною виникла невдовзі після того, як літак рейсу 3280 відбуксирували від виходу на посадку. Пасажирів вивели з борту сходами, після чого автобусами доправили до терміналу. Ніхто не постраждав.

Реклама

Для виконання рейсу American Airlines надала інший літак. За даними FlightAware, пасажири прибули до Шарлотти майже на чотири години пізніше від запланованого часу.

В авіакомпанії перепросили за незручності, спричинені затримкою. FAA повідомило, що розслідуватиме обставини інциденту.

Це вже п’ятий випадок, пов’язаний із шинами літаків, про який повідомляли в аеропорту Чикаго протягом серпня. Точна причина серії таких інцидентів наразі не встановлена.

Нагадаємо, раніше понад 180 пасажирів літака з Греції до Італії перед зльотом почули несподівану вимогу капітана. Туристи почали протестувати, але пілот відступати не збирався.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів