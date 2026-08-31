За крок від смерті: як плавець голіруч переміг алігатора, що вчепився йому в руку

Алігатор / © Pixabay

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Під час тренування до змагань Ironman на річці у США на 31-річного спортсмена Джонатана Бруні раптово напав алігатор. Чоловік зміг вирватися з пащі хижака завдяки сміливому і несподіваному прийому.

Про це пише LadBible.

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Бруні 23 серпня тренувався разом із групою людей на річці Саванна в Норт-Огасті, штат Південна Кароліна. Під час заняття чоловік несподівано опинився перед алігатором, довжина якого становила близько 1,2 — 1,5 метра.

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«Ми підійшли до мосту й подивилися у воду. Я знав, що тут, можливо, можуть бути алігатори, але я ніколи не поставив би своїх спортсменів у якусь небезпеку. Імовірність цього надзвичайно мала», — розповів Бруні.

Втім, невдовзі після того, як він зайшов у воду, ситуація стала небезпечною. Спочатку чоловік помітив у річці предмет, який прийняв за велику колоду.

«Фактично нізвідки воно вдарило мене. Це був досить сильний удар у правий бік… здавалося, ніби я ліктем сильно вдарився, приблизно як під час падіння на баскетбольний майданчик у спортзалі», — розповів спортсмен.

Спочатку він не усвідомлював, що сталося, і вважав, що зіткнувся з колодою. Однак невдовзі Бруні відчув «холодний біль» у руці й зрозумів, що її затиснув у пащі алігатор.

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«Я одразу подумав: „Мені потрібно, щоб він від мене відчепився“, бо я не хотів, щоб він почав крутитися або виконувати так званий „смертельний перекат“ і завдав ще більшої шкоди», — поділився чоловік.

Як чоловік відбив напад алігатора?

Він схопив тварину за голову та натиснув великим пальцем їй на око. Це дозволило Бруні звільнити руку з пащі алігатора та дістатися берега.

Після нападу спортсмен перебував у шоковому стані та втратив багато крові. Один із його друзів швидко зробив імпровізований джгут із мотузки, щоб стримати кровотечу до приїзду медиків.

Постраждалого госпіталізували. У лікарні медики повідомили, що травми виявилися не такими серйозними, як могли б бути: зуби алігатора переважно пошкодили шкіру, не зачепивши м’язи та жирову тканину.

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«Знову ж таки, все могло бути набагато гірше. Гадаю, я виграв в алігаторову лотерею», — сказав Бруні.

Попри пережите, спортсмен не планує відмовлятися від плавання. Водночас чоловік закликав інших людей бути обережними під час перебування у водоймах, де можуть мешкати алігатори.

Що робити, якщо ви побачили алігатора в дикій природі?

Напади алігаторів на людей трапляються нечасто, а смертельні випадки є ще рідкіснішими. Водночас під час перебування поблизу водойм, де живуть ці тварини, варто дотримуватися заходів безпеки.

Якщо алігатор наближається до вас, експерти радять:

не провокувати тварину;

зберігати спокій;

повільно відступати назад;

за можливості піднятися на височину;

створювати гучний шум.

Якщо алігатор напав, слід:

чинити опір;

бити або тикати тварину в очі чи ніс.

Нагадаємо, у США 11-річний Броді Террі втратив руку після нападу 2,6-метрового алігатора під час риболовлі з берега. Батько намагався врятувати сина і розтиснути пащу хижака, проте рептилія встигла відірвати кінцівку. Врятувати руку не вдалося, а самого алігатора ліквідували.

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