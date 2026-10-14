За милою зовнішністю ховаються проблеми: ветеринар назвав 4 породи котів, яких уникає

Сфінкс / © Pexels

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Ветеринар Бен назвав чотири популярні породи котів, яких він особисто не хотів би заводити. Серед причин — схильність до певних проблем зі здоров’ям, особливості поведінки та складніші потреби тварин.

Про це повідомило видання Express.

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Фахівець наголосив, що це його особистий вибір, а не рекомендація відмовлятися від цих котів. До переліку потрапили бенгальські, сфінкси, шотландські висловухі та перські коти.

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Бенгальська кішка

Бенгальські коти відомі плямистою або мармуровою шерстю, яка надає їм «дикого» вигляду. Вони активні, розумні та потребують багато уваги й стимуляції.

За словами Бена, серед ветеринарів бенгальські коти мають репутацію тварин, які можуть поводитися агресивно, зокрема через страх. Через це працювати з ними іноді буває непросто.

Крім того, їхня висока активність і потреба в постійному навантаженні означають, що далеко не кожен дім буде для них комфортним середовищем.

Сфінкс

Другою породою у списку став сфінкс. Ці коти майже не мають шерсті, вирізняються зморшкуватою шкірою та потребують регулярного догляду за нею.

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Утім, у цьому випадку причина вибору ветеринара значно простіша. Бен зізнався, що сам надає перевагу пухнастим котам, яких приємніше обіймати.

Водночас сфінкси відомі як енергійні, допитливі й товариські тварини, які можуть бути дуже ласкавими зі своїми господарями.

Шотландська висловуха

Набагато серйозніші застереження ветеринар висловив щодо шотландських висловухих котів. Їхня характерна зовнішність із загнутими вперед вухами пов’язана з порушенням розвитку хрящової тканини.

За словами Бена, проблема стосується не лише вух, а й суглобів тварини. Через це у таких котів може ще в молодому віці розвиватися болісний артрит.

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Саме тому ветеринар заявив, що не хотів би підтримувати розведення цієї породи.

Перська кішка

До списку потрапили й перські коти. Вони відомі довгою шерстю, спокійним характером і пласкою мордою. Саме остання особливість найбільше непокоїть ветеринара.

Бен розповів, що бачив перських котів із настільки пласкими мордами, що їхні носи були ніби втиснуті всередину, а очі сильно виступали вперед. За його словами, таким тваринам може бути складно дихати — подібна проблема трапляється і в собак із пласкими мордами.

Ветеринар пояснив, що у персів можуть бути занадто вузькі ніздрі, особливості будови носових ходів та проблеми зі слізними протоками. Через це характерна зовнішність породи в окремих випадках може супроводжуватися проблемами зі здоров’ям.

Нагадаємо, коти можуть не лише дарувати позитивні емоції, а й бути пов’язаними з певними перевагами для здоров’я людини. Науковці виявили цікавий зв’язок між утриманням цих тварин і ризиком смерті від серцевих захворювань.

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