За один день виграв два джекпоти: як чоловік загладив провину перед розгніваною дружиною

Подружжя із австралійського передмістя Дапто виграло 2 мільйони доларів після того, як чоловік придбав для коханої два однакових лотерейних білети.

Кожен з них приніс парі по мільйону доларів.

Про це пише Daily Mail.

Так, минулого тижня чоловік неабияк засмутив свою дружину, забувши купити лотерейний квиток для попереднього розіграшу. Аби загладити свою провину, цього разу він придбав два квитки з тими ж номерами, якими грала його обраниця майже 30 років.

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"Моя дружина грала в ці числа майже три десятиліття і завжди говорила, що одного разу вони будуть розіграні. Сьогодні вранці вона продовжувала викреслювати номер за номером у своєму квитку, і щойно ми зрозуміли, що виграли мільйон доларів на одному квитку, я подумав, що повинен розповісти їй і про другий ідентичний квиток", - сказав він.

Зі свого боку, жінка зізналася, що закричала, коли дізналася про перший виграш, та ледь не знепритомніла, коли чоловік повідомив, що вони подвоїли суму.

Свій виграш новоспечені мільйонери хочуть витратити на свою сім'ю, зокрема, придбати доньці будинок та допомогти онукам, а потім вирушити у відпустку.

"Я хотів би подорожувати Австралією і побачити всі куточки нашої країни", - поділився щасливчик.

Нагадаємо, не так давно австралієць зірвав джекпот, але загубив лотерейний білет. Дізнайтеся, чи вдалося йому забрати свій виграш.

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