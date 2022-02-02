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За пожертви купив авто: блогер "кинув" своїх підписників на 500 тис. доларів та заявив, що нічого не повертатиме

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За пожертви купив авто: блогер "кинув" своїх підписників на 500 тис. доларів та заявив, що нічого не повертатиме

Фото: Ice Poseidon, YouTube

Блогер після викриття повернув прихильникам лише 40 тис. доларів.

У США YouTube-блогер Пол Деніно, відомий як Ice Poseidon, привласнив 500 тис. доларів, які йому надіслали його підписники для створення нової платформи. За ці гроші він купив собі автомобіль Tesla. 

Про це повідомляє Kotaku з посиланням на розслідування іншого блогера під ніком Coffezilla.

Ice Poseidon агітував своїх прихильників інвестувати в платформу CxCoin, метою якої є підтримка творців контенту, які зможуть отримувати допомогу в криптовалюті. Люди вкладали гроші в цей проєкт, тому що блогер переконав їх, що це інвестиції у майбутнє. Коли він назбирав 500 тис. доларів пожертв, то замість обіцянок про допомогу творцям контенту взяв собі 300 тис. доларів, щоб купити автомобіль Tesla, а 200 тис. доларів із цієї суми дісталися неназваним партнерам блогера. 

Коли блогера звинуватили в крадіжці, він заявив, що фанати самі винні через свою наївність, та повідомив, що не планує повертати гроші. 

Проте після викриття блогер повернув фанатам лише 40 тис. доларів.

Згодом блогер Ice Poseidon таки відреагував на скандал. Він переконує своїх шанувальників, що не привласнював чужі кошти.

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