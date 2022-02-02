За пожертви купив авто: блогер "кинув" своїх підписників на 500 тис. доларів та заявив, що нічого не повертатиме

За пожертви купив авто: блогер "кинув" своїх підписників на 500 тис. доларів та заявив, що нічого не повертатиме

Блогер після викриття повернув прихильникам лише 40 тис. доларів.

У США YouTube-блогер Пол Деніно, відомий як Ice Poseidon, привласнив 500 тис. доларів, які йому надіслали його підписники для створення нової платформи. За ці гроші він купив собі автомобіль Tesla.

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Про це повідомляє Kotaku з посиланням на розслідування іншого блогера під ніком Coffezilla.

Ice Poseidon агітував своїх прихильників інвестувати в платформу CxCoin, метою якої є підтримка творців контенту, які зможуть отримувати допомогу в криптовалюті. Люди вкладали гроші в цей проєкт, тому що блогер переконав їх, що це інвестиції у майбутнє. Коли він назбирав 500 тис. доларів пожертв, то замість обіцянок про допомогу творцям контенту взяв собі 300 тис. доларів, щоб купити автомобіль Tesla, а 200 тис. доларів із цієї суми дісталися неназваним партнерам блогера.

Коли блогера звинуватили в крадіжці, він заявив, що фанати самі винні через свою наївність, та повідомив, що не планує повертати гроші.

BREAKING! The famous livestreamer Ice Poseidon has admitted to taking $500,000+ from his fans in a crypto scam he started called CXCOIN. I confronted Ice on a call and he told me he was going to “look out for himself and not do that” (return the money)

FULL VIDEO OUT NOW pic.twitter.com/gsIanC1Ig9 — Coffeezilla (@coffeebreak_YT) January 31, 2022

Проте після викриття блогер повернув фанатам лише 40 тис. доларів.

After realizing a story would be run on this: Ice told me he was going to 'return $155K', which is a small fraction of what he took.



However he once again has lied, because to date--- only $40K has been returned to the liquidity pool. pic.twitter.com/E1rMecWU3U — Coffeezilla (@coffeebreak_YT) January 31, 2022

Згодом блогер Ice Poseidon таки відреагував на скандал. Він переконує своїх шанувальників, що не привласнював чужі кошти.

the post has a lot of terminology and might be hard to grasp if you're a noob to crypto, but everything is verifiable and I encourage people to go check for themselves. I did not "steal" or "scam" anyone. nor did i make money on the expense of others. — Ice_Poseidon (@REALIcePoseidon) February 2, 2022

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