За пожертви купив авто: блогер "кинув" своїх підписників на 500 тис. доларів та заявив, що нічого не повертатиме

Блогер після викриття повернув прихильникам лише 40 тис. доларів.
У США YouTube-блогер Пол Деніно, відомий як Ice Poseidon, привласнив 500 тис. доларів, які йому надіслали його підписники для створення нової платформи. За ці гроші він купив собі автомобіль Tesla.
Про це повідомляє Kotaku з посиланням на розслідування іншого блогера під ніком Coffezilla.
Ice Poseidon агітував своїх прихильників інвестувати в платформу CxCoin, метою якої є підтримка творців контенту, які зможуть отримувати допомогу в криптовалюті. Люди вкладали гроші в цей проєкт, тому що блогер переконав їх, що це інвестиції у майбутнє. Коли він назбирав 500 тис. доларів пожертв, то замість обіцянок про допомогу творцям контенту взяв собі 300 тис. доларів, щоб купити автомобіль Tesla, а 200 тис. доларів із цієї суми дісталися неназваним партнерам блогера.
Коли блогера звинуватили в крадіжці, він заявив, що фанати самі винні через свою наївність, та повідомив, що не планує повертати гроші.
BREAKING! The famous livestreamer Ice Poseidon has admitted to taking $500,000+ from his fans in a crypto scam he started called CXCOIN. I confronted Ice on a call and he told me he was going to “look out for himself and not do that” (return the money)— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) January 31, 2022
FULL VIDEO OUT NOW pic.twitter.com/gsIanC1Ig9
Проте після викриття блогер повернув фанатам лише 40 тис. доларів.
After realizing a story would be run on this: Ice told me he was going to 'return $155K', which is a small fraction of what he took.— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) January 31, 2022
However he once again has lied, because to date--- only $40K has been returned to the liquidity pool. pic.twitter.com/E1rMecWU3U
Згодом блогер Ice Poseidon таки відреагував на скандал. Він переконує своїх шанувальників, що не привласнював чужі кошти.
the post has a lot of terminology and might be hard to grasp if you're a noob to crypto, but everything is verifiable and I encourage people to go check for themselves. I did not "steal" or "scam" anyone. nor did i make money on the expense of others.— Ice_Poseidon (@REALIcePoseidon) February 2, 2022
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