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За розміром як Юпітер: астрономи виявили незвичну планету, яка обертається навколо крихітної зірки

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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396
Час на прочитання
2 хв
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За розміром як Юпітер: астрономи виявили незвичну планету, яка обертається навколо крихітної зірки

Фото: NASA

Планета була підтверджена та охарактеризована командою за допомогою різноманітних наземних телескопів та інструментів. 

Величезна «заборонена планета» обертається навколо крихітної зірки та в 4 рази перевищує її розмір. Таке відкриття може поставити під сумнів теорію про те, як утворюються газові гіганти, такі як Юпітер.

Про це пише Space.com.

Як стало відомо, астрономи виявили незвичну планетарну систему, яка складається з планети розміром як Юпітер та обертається навколо крихітної зірки. Ця «заборонена» конфігурація масивної планети, що обертається навколо відносно крихітної зірки, може поставити під сумнів теорії про те, як утворюються планети-гіганти. 

Позасонячна планета, або «екзопланета», обертається навколо червоного карлика, позначеного TOI 5205, який набагато холодніший і менший за Сонце. Невеликий розмір і відносно низька температура цих M-карликових зірок, найпоширенішого типу зоряних тіл у Чумацькому Шляху , роблять їх червонішими за Сонце. 

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Дата публікації
Перегляди
396
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