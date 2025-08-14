За що на пляжах світу можуть оштрафувати на тисячі євро: майте на увазі

За що на пляжах світу можуть оштрафувати

Літня відпустка на морському узбережжі здається ідеальним відпочинком, де можна розслабитися і забути про всі правила. Проте існує одна звичка, яка може коштувати вам тисячі євро та зіпсувати враження від поїздки — сечовипускання в морі. Багато хто вважає це невинною «дрібницею», адже море таке велике. Однак у багатьох популярних туристичних країнах це вважається серйозним порушенням громадського порядку, за яке можна отримати значний штраф.

За що на пляжах світу можна заплатити штраф

Прямої заборони мочитися у морську воду часто не існує. Проте у більшості країн подібні дії розцінюються як публічне сечовипускання або антисоціальна поведінка, за що передбачені штрафи. Це не тільки питання закону, а й питання гігієни та етики, оскільки ніхто не хоче плавати поруч із чужими «сюрпризами».

Ось які штрафи та за що доведеться заплатити на найпопулярніших курортах.

Іспанія (Марбелья та Віго). Хоча мочитися в самій воді технічно дозволено, робити це з берега чи хвилерізів заборонено. За таке порушення можуть накласти штраф до 635 фунтів стерлінгів (понад 32 000 грн). У разі повторного порушення сума може зрости до 1298 фунтів (понад 66 000 грн).

Португалія (Албуфейра). Прямої заборони мочитися у море немає, але публічне сечовипускання вважається серйозним порушенням громадського порядку. Штрафи можуть варіюватися від 1 50 до 1800 євро (від 6 500 до 78 000 грн).

Італія. Тут, як і в Португалії, прямої заборони немає. Але якщо вас помітять на пляжі або поряд із ним, готуйтеся платити до 8000 фунтів стерлінгів (понад 400 000 грн) штрафу за порушення громадського порядку.

Франція. На популярних пляжах Лазурного узбережжя публічне сечовипускання, навіть у морі, вважається порушенням громадського порядку. Штраф може сягати кількох сотень євро.

Хорватія. Тут мочитися в морі офіційно заборонено. Муніципалітети активно стежать за дотриманням правил гігієни на пляжах.

Греція . Публічне сечовипускання є порушенням правил поведінки на пляжі, за що можуть застосовуватися штрафи, особливо в туристичних зонах.

Туреччина: У цій країні, особливо на курортах, суворо заборонено мочитися в громадських місцях, включно з пляжами та морем. Порушників карають штрафами та навіть адміністративним арештом.

Єгипет і Кіпр. На популярних курортах цих країн за публічне сечовипускання можуть накласти штраф. На Кіпрі туристи зазвичай користуються численними санвузлами, що запобігає таким ситуаціям.

Чи шкодить це морю? Думка вчених і екологів

З точки зору здоров’я, вчені запевняють, що сеча на 95% складається з води та містить ті ж хімічні речовини, що й морська вода (іони натрію та хлориду). Тому в загальному обсязі моря чи океану невелика кількість сечі не завдає шкоди морським мешканцям.

Однак у туристичних зонах, де збирається велика кількість відпочивальників, ситуація інша. Накопичення людських відходів може серйозно забруднити воду та завдати шкоди кораловим рифам. Так, у затоці Майя в Таїланді був тимчасово заборонений доступ туристам саме через таке забруднення. Крім того, це просто неприємно і неввічливо стосовно інших плавців.

Отже, щоб не зіпсувати собі відпустку великим штрафом, дотримуйтеся простих правил:

Заздалегідь перевіряйте місцеві закони та правила поведінки на пляжі.

Користуйтеся громадськими туалетами, які, як правило, доступні поблизу всіх популярних пляжів.

Поважайте оточення та інших відпочивальників.

Дотримання цих простих правил допоможе уникнути неприємностей та насолоджуватися відпусткою, не переймаючись штрафами.