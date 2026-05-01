За це фото вас можуть вигнати з літака та оштрафувати: що потрібно знати туристам

З метою захисту приватності своїх працівників під час виконання службових обов’язків, британський національний перевізник British Airways вніс серйозні зміни до умов перевезення. Відтепер туристам категорично заборонено знімати бортпровідників на відео чи фотографувати їх без прямої згоди.

Про це пише Daily Mail.

«Якщо під час вашого перебування на борту літака у нас є розумні підстави вважати, що ви знімали на відео, вели пряму трансляцію або фотографували наш екіпаж чи інших колег без їхнього дозволу, ми можемо вжити будь-яких заходів, які визнаємо розумними, щоб запобігти продовженню вами подібної поведінки», — йдеться в оновленому регламенті компанії.

Наслідки для тих, хто проігнорує нові правила, будуть вкрай неприємними. Представники авіакомпанії зазначають, що порушників можуть попросити покинути літак або ж відмовити їм у перевезенні на наступних ділянках маршруту, які вказані у квитку.

Більше того, працівники авіакомпанії отримали право повідомляти про такі інциденти відповідні органи для притягнення порушників до кримінальної відповідальності.

Варто зазначити, що єдиного міжнародного стандарту щодо зйомки на борту немає. Проте інші великі гравці ринку також дотримуються подібної політики.

Зокрема, ірландський лоукостер Ryanair наголошує: «Запис або фотографування нашого персоналу в аеропорту чи на борту літака без його згоди суворо заборонені. Дозволені лише записи або фотографії, що стосуються безпосередньо вас».

Як роз’яснює Управління цивільної авіації Великої Британії (CAA), процес фото- чи відеозйомки в літаку завжди контролюється капітаном судна та бортпровідниками, щоб це не створювало загрози безпеці польоту.

