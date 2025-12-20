За відмову партнеру у сексі можна потрапити до в’язниці

Подружжя у сварці. Ілюстративне зображення / © Freepik

В африканській країні Гані відмова подружньому партнеру в сексі може призвести до звинувачень в емоційному насильстві, яке є кримінальним злочином. За таке правопорушення передбачено тюремне ув’язнення.

Про це пише видання GhanaWeb з посиланням на інтерв’ю помічника комісара поліції Денніса Фіакпуї Ганській інформаційній агенції.

За словами поліцейського чиновника, жінок, які відмовляють своїм чоловікам у сексі, можуть звинуватити в емоційному насильстві та, якщо їх визнають винними, ув’язнити на строк до двох років.

Він додав, що закон також застосовується до чоловіків, які можуть відмовляти своїм дружинам у сексі, закликаючи таких жінок, які зазнали емоційного насильства, також подавати скарги до поліції.

Помічник комісара поліції перелічив також інші ситуації подружнього життя, які можуть бути розцінені як емоційне насильство. Зокрема це може бути відмова чоловіка від їжі, приготованої дружиною, його пізнє повернення додому або інша поведінка, яка робить жінку «нещасною та завдає емоційного болю».

Потерпілих від такого насильства закликають звертатися до поліції.

