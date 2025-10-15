Жаба-росомаха ламає власні кістки, щоб перетворити їх на гострі кігті (фото)

Реклама

Африканська волохата жаба має особливу здатність до саморуйнування, яка дозволяє їй клацати кістками пальців ніг, коли їй загрожує небезпека, створюючи кістяні кігті, що пронизують шкіру, як у Росомахи з коміксів Marvel.

Про це пише Oddity Central.

Trichobatrachus robustus, також відома як волохата жаба або жаба-росомаха – одне з найдивніших створінь у природі. Самці відрощують тонкі, схожі на волосся нитки шкіри на боках тіла та задніх лапах – унікальна здатність, яка, на думку вчених, допомагає амфібіям поглинати більше кисню. Ці "волоски" містять артерії і, як вважають, збільшують площу поверхні для поглинання кисню, коли самець охороняє ікру у воді. Але це не найдивніше у волохатих жаб. Вони також мають незвичайний механізм самозахисту, який дозволяє їм клацати кістками пальців ніг і перетворювати їх на гострі кігті, що пронизують шкіру.

Приблизно на початку 1900-х років вчені вперше помітили, що волохаті жаби мають кігті – надзвичайно рідкісну характеристику для земноводних. Лише на початку 2000-х років дослідники виявили, що це не справжні кігті з кератину, а деформовані кістки. Камерунські мисливці були добре знайомі з гострою зброєю волохатих жаб і вдавалися до використання списів або мачете, щоб уникнути поранень при спробі зловити їх. У статті 2008 року з посиланням на більш ранні повідомлення зазначалося, що жаб'ячі кігті можуть наносити "глибокі, кровоточиві рани, що проглядаються до кісток" хижакам і людям, які їх виловлюють.

Жаба-росомаха / Фото: Gustavocarra/Wikimedia Commons

Механізм, який дозволяє жабі-росомасі активувати свої гострі кігті, вважається унікальним у тваринному світі. Вчені з'ясували, що кожен кістковий кіготь кріпиться до вузлика, розташованого в тканині відразу за кінчиком пальця жаби за допомогою міцних ниток колагену. Коли на неї нападають або хапають, жаба якимось чином здатна розірвати зв'язок між вузликами, змушуючи кістки проходити крізь шкіру. Потім вона люто дряпає нападника, завдаючи йому глибокі рвані рани.

Хоча чіткого механізму втягування не спостерігалося, деякі вчені припускають, що волохаті жаб'ячі кігті згодом втягуються пасивно, коли пошкоджена сполучна тканина регенерується. Саме завдяки добре задокументованим регенеративним властивостям амфібій цей незвичайний механізм самозахисту працює, не завдаючи жабі жодної серйозної шкоди.

Trichobatrachus robustus походить з країн Центральної Африки, таких як Камерун, Конго, Нігерія, Габон, Ангола та Екваторіальна Гвінея, де він мешкає у швидкоплинних річках у лісах та на сільськогосподарських угіддях.

