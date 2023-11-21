Заблукав із дочкою: чоловік пив із калюжі та їв пуголовків, щоб вижити у пустелі (фото)

Менеджер з маркетингу з Техасу, США, був змушений пити з калюжі і їсти пуголовків, щоб вижити, після того як він заблукав у державному парку у 41-градусну спеку.

Про це повідомляє Texas Highways.

59-річний Джефф Ган з Остіна та його 25-річна дочка Гарпер планували прогулятися лише на декілька кілометрів державним парком Біг-Бенд-Ранч у середині червня.

Однак вони заблукали. У Джеффа почалися судоми в ногах через сильну спеку. Через вісім годин у тата і доньки закінчилася вода. Чоловік міг пройти лише невелику відстань, перш ніж йому потрібно було зробити перерву.

"Вам ніде сховатися. Немає ні травинки. Тут нема дерев", - прокоментував він.

Коли його стан погіршився, вони вирішили, що Гарпер вирушить на пошуки допомоги сама, оскільки вони не мали стільникового зв'язку.

Джефф Ган з донькою / Фото: nypost.com

Вона залишила батька на скелястому виступі, але коли вона повернулася зі доглядачем парку Натаніелем Голдом, Джеффа ніде не було. Чоловік продовжив повільно рухатись у тому напрямку, в якому, на його думку, могла бути допомога.

Його ноги горіли, і він розповів, що єдиний спосіб полегшити біль — іти далі. Пробираючись через державний парк, він повторював собі: "Ясна голова. Сильні ноги. Гарпер уже в дорозі".

Через декілька кілометрів він дістався до хатини, де виявив на підвіконні дві запечатані пляшки, наповнені одним літром води в кожній.

Вийшовши з хатини, він продовжував йти парком у темряві, поки його нога не зачепилась за камінь. Він упав, зламав зап'ястя і приземлився на великий камінь, де виявив калюжу води. Чоловік напився цієї води та продовжив свій шлях.

Зрештою він піднявся схилом пагорба до невеликого каньйона. Джефф знайшов струмок, повний пуголовків, і використав свій капелюх, щоб виловити їх та з'їсти.

Парк Біг-Бенд-Ранч / Фото: Getty Images

Через декілька хвилин він почув далеко літак, а потім вертоліт. Потім рятувальник називав його ім'я. Більш ніж через 24 години чоловік повернувся до дочки.

Гарпер зустріла свого батька біля стежки, де він сидів у шезлонгу, блідий і брудний.

"Мій батько просто розслаблявся, начебто це був футбольний матч", - сказала вона. "Він просто був схожий на мого батька".

Джефф страждав на рабдоміоліз, при якому м'язи починають руйнуватися. Це може бути спричинено екстремальними умовами походу. Він також мав гостру ниркову недостатність, і його доправили до лікарні, де він провів декілька днів.

Після цього випробування чоловік повністю одужав, не рахуючи зламане зап'ястя.

Попри інцидент він планує повернутися до парку і хоче замінити пляшки з водою, які він випив у хатині.

Нагадаємо, у Франції метеорит упав на автомобіль. У цей момент власник авто спав вдома.

Читайте також: