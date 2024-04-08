Заблукав, пограбували і викрали: як чоловік вперше в історії людства пробіг через всю Африку

Британець на прізвисько Hardest Geezer (найжорсткіший дивак), який завершив 352-денний забіг, щоб стати першою людиною, яка пробігла через всю Африку, був викрадений, пограбований під дулом пістолета і навіть заблукав у джунглях на своєму шляху.

Про це пише Daily Star.

Расс Кук нарешті здійснив свій подвиг, прибувши у неділю, 7 квітня, на північний край континенту, де до нього приєднався натовп, щоб підтримати на фінальній ділянці.

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Від викрадення під дулом пістолета до жахливої сутички з "купою мисливців з мачете" – пробіг Расса, безумовно, увійшов до підручників історії.

Збройне пограбування

Всього через 50 днів після від'їзду з Південної Африки, 24 червня Русс став жертвою збройного пограбування в Анголі.

Злодії вкрали цінні речі Русса та його команди підтримки, зокрема, паспорти, візи, готівку, телефони та фотоапарати.

Однак цього було недостатньо, щоб зупинити бігуна, і він продовжив свою місію.

Він сказав на Х: "Ніхто з нас не загинув і не був поранений. Ми не дозволили їм вивести нас з фургона. Але ми втратили багато нашого спорядження. Пару фотоапаратів, два айфони, всю готівку, паспорти і ще дещо. Важкий був день. Але ми живі, щоб розповісти цю історію. Могло бути набагато гірше. Місцева поліція робить все можливе, щоб допомогти".

Расс Кук / Фото: instagram.com/hardestgeezer

Викрадення на тлі "канібальських" страхів

Расс був майже на півдорозі свого забігу зі збору коштів, коли втратив свою команду і натрапив на сільське поселення. Саме там вождь зажадав від бігуна, який біг без коштів, грошей. Невдовзі він опинився в оточенні людей, озброєних мачете.

Він розповідав тоді на Х: "Випорожнив сумку, щоб показати, що у мене немає нічого, крім недоїденого печива. Віддав його їм і побіг. Наступні декілька годин я провів, продираючись через зарослі джунглі. Намагався триматися подалі від стежок, поки не відійшов далеко".

Расс Кук / Фото: instagram.com/hardestgeezer

Але все пішло ще гірше після того, як він зрозумів, що фургон підтримки не може виїхати на дорогу, доки двоє чоловіків раптово не "під'їхали на велосипеді".

Він додав: "Далі була семигодинна поїздка на мотоциклі вглиб джунглів. В моїй голові я думав, що це кінець. Мене ось-ось ув'язнять у конголезькому ГУЛАГу, а потім розірвуть на шматки і з'їдять".

Расс Кук / Фото: instagram.com/hardestgeezer

Пізніше, після того, як його привезли до села, Расс був змушений силою зайти в хатину. За його словами, група чоловіків почала сперечатися про те, що з ним робити. Зрештою, йому вдалося домовитися з ними, і його команда організувала порятунок.

Расс Кук / Фото: instagram.com/hardestgeezer

Проблеми зі здоров'ям

У перші тижні забігу в ультрамарафонця виникли незначні проблеми зі шлунком, але на 45-й день йому довелося відпочити. Це сталося через те, що лікарі виявили кров і білок у його сечі.

Пізніше, на 200-й день забігу, Расс не мав іншого вибору, окрім як зменшити свій кілометраж після того, як лікар у Нігерії висловив занепокоєння. Він був змушений пропустити 205-й і 206-й дні.

Расс Кук / Фото: instagram.com/hardestgeezer

Він сказав: "Мені знадобилося декілька днів, щоб зробити декілька знімків. Жодних пошкоджень кісток не виявлено, тож єдиним варіантом, що залишився, було припинити шкандибати, як маленька ласиця, отримати найсильніше знеболювальне і знову зомбувати дорогу".

Боротьба за візу

На 278-й день зусилля Расса були майже зупинені через проблеми з візою. Не з власної вини йому довелося чекати на дозвіл на перетин кордону з Мавританією до Алжиру.

Тоді він боявся, що "гру закінчено", але зробив останню спробу у відеозверненні в соціальних мережах, яке зібрало 11 мільйонів переглядів. Відео привернуло увагу власника компанії X Ілона Маска, членів парламенту Тіма Лафтона та Александра Стаффорда, а також Міністерства внутрішніх справ.

Расс Кук / Фото: instagram.com/hardestgeezer

Його відчайдушний заклик окупився, оскільки посольство Великої Британії в Алжирі запропонувало йому візу ввічливості на місці.

Під час забігу Кук подолав понад 16 250 км та зібрав більш ніж 690 000 фунтів стерлінгів.

Расс Кук / Фото: instagram.com/hardestgeezer

Нагадаємо, фізично здорова 28-річна жінка закінчить своє життя евтаназією наступного місяця. Вона помре у себе вдома поруч із коханим.

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