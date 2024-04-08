Заблукав, пограбували і викрали: як чоловік вперше в історії людства пробіг через всю Африку

Ця подорож не минула без проблем.
Британець на прізвисько Hardest Geezer (найжорсткіший дивак), який завершив 352-денний забіг, щоб стати першою людиною, яка пробігла через всю Африку, був викрадений, пограбований під дулом пістолета і навіть заблукав у джунглях на своєму шляху.
Про це пише Daily Star.
Расс Кук нарешті здійснив свій подвиг, прибувши у неділю, 7 квітня, на північний край континенту, де до нього приєднався натовп, щоб підтримати на фінальній ділянці.
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Від викрадення під дулом пістолета до жахливої сутички з "купою мисливців з мачете" – пробіг Расса, безумовно, увійшов до підручників історії.
Збройне пограбування
Всього через 50 днів після від'їзду з Південної Африки, 24 червня Русс став жертвою збройного пограбування в Анголі.
Злодії вкрали цінні речі Русса та його команди підтримки, зокрема, паспорти, візи, готівку, телефони та фотоапарати.
Однак цього було недостатньо, щоб зупинити бігуна, і він продовжив свою місію.
Він сказав на Х: "Ніхто з нас не загинув і не був поранений. Ми не дозволили їм вивести нас з фургона. Але ми втратили багато нашого спорядження. Пару фотоапаратів, два айфони, всю готівку, паспорти і ще дещо. Важкий був день. Але ми живі, щоб розповісти цю історію. Могло бути набагато гірше. Місцева поліція робить все можливе, щоб допомогти".
Викрадення на тлі "канібальських" страхів
Расс був майже на півдорозі свого забігу зі збору коштів, коли втратив свою команду і натрапив на сільське поселення. Саме там вождь зажадав від бігуна, який біг без коштів, грошей. Невдовзі він опинився в оточенні людей, озброєних мачете.
Він розповідав тоді на Х: "Випорожнив сумку, щоб показати, що у мене немає нічого, крім недоїденого печива. Віддав його їм і побіг. Наступні декілька годин я провів, продираючись через зарослі джунглі. Намагався триматися подалі від стежок, поки не відійшов далеко".
Але все пішло ще гірше після того, як він зрозумів, що фургон підтримки не може виїхати на дорогу, доки двоє чоловіків раптово не "під'їхали на велосипеді".
Він додав: "Далі була семигодинна поїздка на мотоциклі вглиб джунглів. В моїй голові я думав, що це кінець. Мене ось-ось ув'язнять у конголезькому ГУЛАГу, а потім розірвуть на шматки і з'їдять".
Пізніше, після того, як його привезли до села, Расс був змушений силою зайти в хатину. За його словами, група чоловіків почала сперечатися про те, що з ним робити. Зрештою, йому вдалося домовитися з ними, і його команда організувала порятунок.
Проблеми зі здоров'ям
У перші тижні забігу в ультрамарафонця виникли незначні проблеми зі шлунком, але на 45-й день йому довелося відпочити. Це сталося через те, що лікарі виявили кров і білок у його сечі.
Пізніше, на 200-й день забігу, Расс не мав іншого вибору, окрім як зменшити свій кілометраж після того, як лікар у Нігерії висловив занепокоєння. Він був змушений пропустити 205-й і 206-й дні.
Він сказав: "Мені знадобилося декілька днів, щоб зробити декілька знімків. Жодних пошкоджень кісток не виявлено, тож єдиним варіантом, що залишився, було припинити шкандибати, як маленька ласиця, отримати найсильніше знеболювальне і знову зомбувати дорогу".
Боротьба за візу
На 278-й день зусилля Расса були майже зупинені через проблеми з візою. Не з власної вини йому довелося чекати на дозвіл на перетин кордону з Мавританією до Алжиру.
Тоді він боявся, що "гру закінчено", але зробив останню спробу у відеозверненні в соціальних мережах, яке зібрало 11 мільйонів переглядів. Відео привернуло увагу власника компанії X Ілона Маска, членів парламенту Тіма Лафтона та Александра Стаффорда, а також Міністерства внутрішніх справ.
Його відчайдушний заклик окупився, оскільки посольство Великої Британії в Алжирі запропонувало йому візу ввічливості на місці.
Під час забігу Кук подолав понад 16 250 км та зібрав більш ніж 690 000 фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, фізично здорова 28-річна жінка закінчить своє життя евтаназією наступного місяця. Вона помре у себе вдома поруч із коханим.
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