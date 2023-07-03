Забобона матері про "руку, яка свербить" привела сина до шаленого виграшу в лотерею: відома сума

Він зупинився дорогою на роботу та придбав лотерейний білет.

Забобона матері про те, що "рука, яка свербить" веде до грошей, призвела до того, що її син виграв колосальну лотерею у розмірі 200 000 доларів.

Про це пише dailystar.co.uk.

Дональд Піттман з Ньюпорта, Північна Кароліна, США, сказав, що його мама завжди говорила йому: "Якщо в тебе сверблять руки, поклади їх до кишені, і гроші до тебе прийдуть".

Так і сталося. Після того, як у нього засвербіла одна рука, він засунув її до кишені, а потім зупинився у закладі, щоб забрати скретч-квиток на Ruby Red 7.

"Я прямував на роботу і спочатку не збирався зупинятися за квитком, але в мене почала свербіти рука", - сказав Піттман.

Він подряпав квиток, на якому було вказано приз у розмірі 200 000 доларів.

Дональд виграв 200 тисяч доларів / Фото: dailystar.co.uk

"Мама завжди має рацію, чи не так?" - він сказав.

Піттман відніс свій білет назад до магазину, щоб касир міг підтвердити його виграш. Потім переможець надіслав фотографію квитка своїй дружині, яка відповіла знаками запитання.

"Я сказав їй подивитися на номер, а потім текстові повідомлення закінчилися, і це був телефонний дзвінок".

Піттман сказав, що більша частина його виграшу піде на заощадження і новий мотоцикл для бездоріжжя.

Нагадаємо, батько подарував сину на випускний виграшний лотерейний білет. Він похизувався, на яку суму розбагатів.

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