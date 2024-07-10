Забобонна жінка вмить розбагатіла на 50 000 доларів

Вона дослухалася до своєї інтуїції.

Забобона жінки з Балтімора, США, щодо сверблячки долоні призвела до того, що вона розбагатіла на 50 000 доларів.

Про це пише UPI.

Американка поділилася, що не планувала купувати лотерейні квитки, попри те, що вона часто грає в лотерею.

"Я граю вже давно, декілька квитків на тиждень, можливо, і завжди виграю по 5 доларів", - розповіла вона.

Плани жінки змінилися, коли вона відчула свербіж на долоні. "Долоня, що свербить, означає, що до вас прийдуть гроші", - пояснила вона.

Тож вона купила скретч-квиток Lots of Cash та отримала приз у розмірі 50 000 доларів. "Коли я побачила матч із призовим фондом у 50 000 доларів, я була упевнена, що це фейк. Це не могло бути реальністю", – пригадала переможниця.

У результаті вона попросила касира перевірити ще раз квиток: "Він сказав: "Забери це додому зараз".

Жінка поки що не має жодних планів щодо свого несподіваного прибутку. "Я досі не можу повірити, що це реальність. Яке благословення", - додала вона.

Нагадаємо, раніше чоловік розбагатів на 50 000 доларів завдяки номерному знаку авто незнайомця. Його звичка призвела до чималого виграшу.

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