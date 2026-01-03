Забудьте про "алло" і "так": експерт назвав головні помилки у телефонній розмові

Телефонна розмова / © Pexels

Перші секунди спілкування мають вирішальне значення, адже саме вони формують враження про співрозмовника. Проте звичні для багатьох слова привітання можуть зіграти злий жарт і налаштувати людину на негатив ще до початку обговорення суті справи.

Тренер з ораторської майстерності Павло Мацьопа у своєму Instagram розповів, яких слів краще уникати та як вести телефонну розмову згідно з правилами етикету.

За словами експерта, використання найпопулярніших фраз, таких як «алло», «так» або «слухаю», може бути сприйняте співрозмовником неоднозначно. Часто ці слова звучать сухо, неввічливо або демонструють вашу незацікавленість. Це, своєю чергою, може негативно вплинути на подальший перебіг діалогу.

Замість автоматичних відповідей фахівець радить використовувати більш тактовні конструкції, які продемонструють вашу повагу до людини.

Починайте з привітання

Забудьте про короткі уривчасті фрази. Розмову слід починати з повноцінного вітання, яке відповідає часу доби: «доброго ранку», «добрий день» або «вітаю».

Одразу після привітання вкрай важливо уточнити, чи має людина час на розмову.

Запитайте: «Чи зручно вам зараз спілкуватися?».

Якщо відповідь позитивна — переходьте до суті.

Якщо ні — обов’язково уточніть, коли краще перетелефонувати.

Як правильно прощатися

Завершення розмови є не менш важливим етапом. Обов’язково попрощайтеся та дочекайтеся останніх слів співрозмовника. Класти слухавку раніше, ніж людина закінчить фразу, вважається проявом нетактовності.

Якщо під час розмови ви дійшли згоди щодо певних питань або домовилися про зустріч, усних слів може бути недостатньо. Експерт радить за деякий час після дзвінка продублювати підтвердження або згоду в текстовому форматі. Це допоможе уникнути непорозумінь у майбутньому.

Існує чітке правило етикету щодо завершення дзвінка: ніколи не закінчуйте розмову першими, якщо ініціатором дзвінка були не ви. Бесіду завершує той, хто телефонував. Порушення цього правила може бути розцінене як бажання якнайшвидше позбутися співрозмовника.

