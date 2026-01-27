ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
2 хв

Забудьте про "баклажку": як правильно називати 5-літрову пляшку українською

Дізнайтеся, чому це лексична помилка та як правильно називати тару об’ємом 5–6 літрів.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Українська мова

Українська мова / © pixabay.com

В умовах регулярних відключень світла та води українці звикли робити запаси. Найчастіше для цього використовують великі пластикові ємності об’ємом 5–6 літрів. У побуті цю тару масово називають «баклажкою». Проте, як з’ясувалося, це слово вживається неправильно.

Про це розповіла редакторка Ольга Васильєва.

Слово «баклажка» присутнє в українських словниках, але воно має зовсім інше значення. Це зменшувальна форма від слова «баклага».

Баклага — це невелика дерев’яна, керамічна або металева плоска дорожня посудина (схожа на флягу), яку часто носять при поясі в походах.

Використання цього слова для позначення великої 6-літрової пластикової пляшки є помилковим. На думку фахівчині, у цьому значенні «баклажка» є російським регіоналізмом, який проник в український побут, ймовірно, через асоціацію зі зручністю перенесення (наявність ручки).

Як говорити правильно

Єдиним правильним літературним варіантом для позначення ємності від 4 до 60 літрів є слово бутель.

Це слово має давню історію. Воно прийшло до нас із французької мови (bouteille) через польську, а в його основі лежить латинське buttis, що означає «бочка». Раніше у скляних пузатих бутлях зберігали хмільні напої, а зараз це ідеальна назва для пластикової тари.

Вода у пляшках називається «бутельована», а не «баклажкована». Зверніть увагу на множину: правильно казати «два, три бутлі», а не «бутелі».

Які є синоніми

Якщо слово «бутель» вам не до вподоби, українська мова пропонує багатий вибір синонімів та діалектизмів, які зроблять ваше мовлення яскравішим.

Васильєва пропонує такі варіанти:

  • Бунька — слово, зафіксоване ще у словнику Грінченка. Воно означає «глиняний посуд із вузьким горлом» або «пляшка, глечик». Це слово досі живе на півночі України.

  • Сулія — красива назва для великої посудини.

  • Бальцанка, болсанка, банька — регіональні варіанти.

  • Балон — так часто кажуть на великі скляні ємності.

Натомість слова фляга, фляжка, манірка, барильце або тиква краще залишити для маленьких переносних посудин, які беруть із собою в дорогу.

Отже, щоб говорити чистою українською, варто забути про пластикову «баклажку» і сміливо використовувати «бутель» або «буньку».

Нагадаємо, в українській мові поряд зі словом «туалет» доречно вживати літературний відповідник «вбиральня», який вважається милозвучнішим і нормативним для позначення санітарного приміщення. Залежно від контексту слово може вживатися у формах «вбиральня» або «убиральня». Водночас «туалет» має ширше значення — ним також позначають процес чепуріння або зовнішній вигляд, а «вбиральня» може означати і театральну гримерку.

Дата публікації
Кількість переглядів
183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie