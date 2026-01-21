Забудьте про "форточку": як правильно називати частину вікна українською

Вікно / © Фото з відкритих джерел

Часто у побуті ми вживаємо слова, які здаються звичними, але насправді є запозиченнями, що не притаманні нашій літературній нормі. Одне з таких слів — «форточка».

Як правильно казати розповіла тренерка з мовлення Віка Хмельницька.

Чому «форточка» — це помилка?

Попри поширену думку, слова «форточка» в академічних українських словниках немає. Хоча воно має німецьке коріння (Pförtchen — дверцята) і співзвучне з польським fórtka (ворота), у процесі мовного розвитку воно закріпилося саме в російській мові, ставши для української типовим росіянізмом.

Правильний відповідник — «кватирка». Воно також походить із німецької (Querteil), що означає «перегородка» або «частина». Цікаво, що корінь цього слова (Quartíer) має багато значень у різних контекстах:

чверть або фаза місяця;

міський квартал;

військове поселення або житло.

Що варто знати про використання слова

Кватирка — це шибка у віконній рамі, яку відкривають для провітрювання. Також у розмовній мові так інколи лагідно називають невелике помешкання (маленьку квартиру). Популярний вислів «закрий форточку» у значенні «замовкни» вважається грубим та образливим. Фахівці радять уникати таких конструкцій у культурному спілкуванні.

